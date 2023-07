Rasmus Hojlund, le PSG est mis KO ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En quête d’un avant-centre lors de ce mercato estival, le PSG apprécie le profil de Rasmus Hojlund, le jeune buteur de l’Atalanta Bergame.

La recherche d’un buteur est plus active que jamais lors de ce mercato estival au Paris Saint-Germain. Plusieurs joueurs sont ciblés par le club parisien, qui fait de l’attaquant anglais Harry Kane sa priorité mais qui a plusieurs plans de secours de Gonçalo Ramos à Dusan Vlahovic en passant par Randal Kolo-Muani… et Rasmus Hojlund. Le jeune attaquant de l’Atalanta Bergame coche toutes les cases aux yeux de Luis Campos, qui aime son profil et juge qu’il est doté d’un potentiel immense à seulement 20 ans.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rasmus Winther Højlund (@rasmus.hoejlund)

Auteur de 16 buts et 7 passes décisives en 2022-2023, l’international danois fait partie des jeunes buteurs déjà très courtisés. Et pour cause, le PSG n’est pas la seule écurie à draguer le natif de Copenhague. Selon les informations d’ESPN, il est d’ailleurs improbable que le champion de France en titre ne parvienne à rafler la mise. Intéressé de longue date, Manchester United tient la corde et devrait mettre définitivement KO le PSG dans ce dossier d’ici quelques jours.

Manchester United veut conclure le dossier Hojlund

Le média affirme que Manchester United va transmettre sa première officielle à l’Atalanta Bergame afin de conclure le transfert de Rasmus Hojlund, lequel a de son côté accordé sa préférence au club britannique depuis le début des négociations. Estimé à près de 50 millions d’euros, le Danois se dirige plus que jamais vers Manchester United. Une confirmation de l’information livrée dimanche par Team Talk, qui expliquait que l’actuel attaquant de l’Atalanta ne voulait « que » Manchester United et qu’il fallait donc un miracle pour que le PSG parvienne à retourner la situation. A priori, c’est bien dans l’équipe d’Erik Ten Hag que Ramsus Hojlund va donc poursuivre sa carrière. Une piste de moins pour le PSG à ce poste tant recherché de buteur où Harry Kane reste la priorité. Mais le dossier du capitaine des Spurs est toujours aussi délicat pour le moment, notamment en raison de la concurrence du Bayern Munich.