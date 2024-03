Rabiot de retour au PSG, l'argent fait encore tout capoter

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec la Juventus Turin en juin prochain, Adrien Rabiot suscite l’intérêt du PSG. Mais les négociations s’annoncent complexes entre les deux parties sur le plan financier.

Après avoir recruté des internationaux français en masse l’été dernier, le Paris Saint-Germain a l’intention de poursuivre dans cette voie lors du prochain mercato. L’une des cibles du club de la capitale se nomme Adrien Rabiot, dont le contrat avec la Juventus Turin arrive à expiration. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos voient d’un bon œil le retour de cet ancien Titi, parti libre en juillet 2019 mais qui représente désormais une belle opportunité de marché. Et pour cause, Adrien Rabiot est devenu un joueur majeur de la Juventus Turin et de l’Equipe de France et l’idée de recruter un tel joueur pour zéro euro est forcément très attractive pour l’état-major parisien.

C’est ainsi que selon le compte spécialisé PSG Inside Actus, des négociations ont démarré entre les deux parties. Elles s’annoncent toutefois corsées et rien ne dit qu’un accord financier sera trouvé. « Adrien Rabiot ne devrait pas revenir au Paris Saint-Germain. La direction parisienne n'arrive pas à se mettre d'accord avec le joueur concernant les primes et le salaire. Les deux clans sont beaucoup trop éloignés. Le PSG n'a pas renoncé au joueur mais pour le moment ça reste en stand-by » a publié le compte spécialisé sur X.

Désaccord sur le salaire entre Rabiot et le PSG ?

Autant dire que pour l’instant, les choses sont bien mal engagées pour voir revenir Adrien Rabiot du côté du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Également très convoité en Angleterre, où son profil de milieu technique et « box to box » plait beaucoup, Adrien Rabiot aura sans doute tout le luxe de faire monter les enchères pour récupérer le salaire le plus important ainsi qu’une juteuse prime à la signature. La Juventus Turin n’a pas non plus l’intention de dire adieu à son joueur, lequel s’est imposé comme le pion essentiel du dispositif de Massimiliano Allegri.