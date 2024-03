Rashford au PSG, un échange stupéfiant à l'étude ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Marcus Rashford fait partie des joueurs ciblés par le PSG afin de compenser le départ de Kylian Mbappé. Mais les négociations promettent d’être difficiles avec Manchester United.

Le Paris Saint-Germain a d’ores et déjà été mis au courant du départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Un coup dur pour le club de la capitale, qui a toutefois le temps d’anticiper la succession de l’international français alors que le mercato estival ouvre ses portes dans plusieurs mois. Luis Diaz, Victor Osimhen, Bernardo Silva, les noms défilent chaque jour ou presque dans la rubrique mercato de la presse européenne, sans que l’on sache réellement qui sont les joueurs ciblés en priorité par le PSG. A en croire les médias anglais, Marcus Rashford fait partie des joueurs que le Paris Saint-Germain apprécie beaucoup.

Nasser Al-Khelaïfi est un grand fan de l’international britannique, comme il l’avait fait savoir en marge de la Coupe du monde au Qatar en 2022. Il n’est donc pas interdit de penser que Paris va faire le nécessaire pour s’offrir la star de Manchester United. Mais alors qu’un transfert avoisinant les 100 millions d’euros est évoqué, une autre possibilité est sur la table selon l’Express. Le média anglais indique que le PSG pourrait inclure l’un de ses attaquants pour convaincre Manchester United de libérer Marcus Rashford à un prix plus abordable. Trois noms sont sur la table, ceux de Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé.

Kolo Muani, Ramos et Dembélé intéressent Manchester United

Les trois attaquants parisiens intéressent Manchester United et sont donc susceptibles d’être inclus dans un potentiel échange. La question est maintenant de savoir si cette formule est de nature à intéresser le board parisien. On peut sérieusement en douter puisque l’éventuel recrutement de Marcus Rashford a pour but de compenser le départ de Kylian Mbappé. Or, dans le cadre d’un échange, le PSG perdrait un second attaquant et il faudrait donc par la suite recruter un joueur de plus. Surtout, Luis Enrique a déjà fait savoir qu’il comptait sur Dembélé, Ramos et Kolo Muani pour la saison prochaine. Manchester United va donc sans doute être contraint d’oublier cette idée, même si elle avait le mérite de faire réaliser des économies financières au Paris SG.