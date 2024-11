Ramos chipé au PSG, la Juve a un plan en tête

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Dans quelques jours maintenant, le PSG retrouvera enfin Gonçalo Ramos. Et le Portugais est attendu de pied ferme par les fans et observateurs du club de la capitale.

Si le PSG est une équipe qui se crée énormément d'occasions cette saison, les hommes de Luis Enrique pâtissent d'un manque d'efficacité assez incroyable. L'hiver prochain, le club de la capitale pourrait décider de passer à l'action pour se renforcer mais aussi pour se débarrasser d'éléments jugés trop faibles pour continuer l'aventure. Pour l'heure, un départ de Gonçalo Ramos n'est sans doute pas dans les plans du PSG, au contraire de Randal Kolo Muani. Le Portugais va revenir prochainement de blessure et aura le temps de faire ses preuves avant le début du marché des transferts hivernal. Une période qui pourrait néanmoins pousser certains clubs à passer à l'action pour s'offrir les services de l'ancien du Benfica...

Gonçalo Ramos, le PSG sous la menace de la Juve

Ces dernières heures, il se dit que la Juve est en effet des plus intéressées pour recruter Gonçalo Ramos. Les Piémontais se cherchent un nouvel attaquant. Selon Ekrem Konur, spécialiste du mercato, la Vieille Dame veut proposer un prêt avec obligation d'achat au Paris Saint-Germain. L'idée est clairement de donner une place de titulaire au Portugais, en l'associant à Dusan Vlahovic. Reste à savoir si un départ du PSG tentera désormais Ramos, qui n'a jamais caché son désir de s'imposer dans la capitale. Son retour est attendu avec impatience au vu du manque d'efficacité des Parisiens depuis le début de saison, surtout en Ligue des champions. Luis Enrique devrait lui donner pas mal de temps de jeu, alors que Lee Kang-In et Marco Asensio doivent occuper de temps en temps le poste de numéro 9 pour compenser. Et le résultat ne paye pas.