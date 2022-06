Rafinha gratuit, le PSG va rouler Barcelone dans la farine

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Recruté contre un simple pourcentage à la revente, Rafinha pourrait partir du PSG dans un deal similaire. Au final, c'est le FC Barcelone qui fera grise mine.

Prêté lors du mercato hivernal par le Paris Saint-Germain à la Real Sociedad, Rafinha réintègre l’effectif du club de la capitale, puisqu’il a encore un an de contrat avec le PSG. Cependant, Luis Campos a eu pour mission de régler ce genre de dossier, et le conseiller de Nasser Al-Khelaifi est décidé à vite trouver des solutions. Selon le Mundo Deportivo, et concernant le milieu de terrain brésilien de 29 ans, le PSG serait disposé à négocier un départ totalement gratuit durant ce mercato en contrepartie d’un pourcentage à la future revente. Informé de ce que Paris a décidé pour lui, Rafinha ne dirait pas non à une telle opération, même s’il devra dire adieu à son salaire parisien, la possibilité qu’il retourne à la Real Sociedad étant élevée. Le club basque a apprécié sa courte pige de six mois et le deal trouvé à Paris pourrait convenir à toutes les parties, enfin presque.

Rafinha va rendre service au PSG, pas à Barcelone

🆕 @Rafinha est prêté à la @RealSociedad jusqu'au 30 juin 2022. ✍️



Le @PSG_inside souhaite à l'international brésilien de réussir une très bonne deuxième partie de saison avec la Real Sociedad. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 27, 2021

Car du côté du FC Barcelone, cette opération ne convient pas du tout. En effet, le Barça avait accepté de laisser partir Rafinha au Paris Saint-Germain lors du mercato 2020 en prenant une maigre indemnité de transfert de 1,5 million d'euros, le club catalan souhaitant à l’époque tout faire pour soulager sa masse salariale. En échange de cela, les dirigeants barcelonais avaient cependant imposé une clause qui permettait au Barça de toucher 35% lors de la revente du milieu de terrain. Pas besoin de faire un dessin, en laissant partir Rafinha dans un deal à zéro euro, le PSG a la certitude de ne rien payer à Barcelone et la boucle sera bouclée.