Rafael Leao donné au PSG pour 175 millions d’euros

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Milan AC vient de prévenir le PSG au sujet du dossier Rafael Leao. Non seulement le Portugais ne veut pas venir, mais en plus, le coût de sa clause libératoire est rhedibitoire.

A la recherche d’au moins deux joueurs offensifs l’été prochain pour compenser le départ de Kylian Mbappé, le Paris SG travaille déjà sur de nombreux dossiers. Luis Enrique le démontre sur le terrain chaque week-end de Ligue 1, il se prépare déjà à se passer de son numéro 7, celui qui marque presque autant de buts dans une saison que tout le reste de son effectif. Chez les dirigeants, il va falloir trouver un joueur capable d’évoluer à gauche ou dans l’axe, et surtout qui marque des buts. Le profil de Rafael Leao, encore jeune et avec toujours une belle marge de progression, intéresse depuis longtemps Luis Campos. Toutefois, son recrutement reste très compromis pour deux raisons, que le directeur général du Milan AC vient de rappeler dans la Gazzetta dello Sport. Non seulement le Milan AC n’est pas vendeur, mais en plus l’ailier portugais n’a pas l’intention de partir. Et si le PSG voulait passer en force, cela lui coûterait très cher.

« Le contrat de Rafael Leao possède une clause libératoire à 175 millions d’euros. Mais avant cela, je peux vous confirmer que le désir de Rafael est de rester et de continuer avec le Milan AC. Il veut rester », a livré Giorgio Furlani, qui sait que les belles paroles n’engagent que ceux qui les croient avec un mercato. Mais tout de même, la donne semble claire au Milan AC, et le PSG, malgré des moyens financiers copieux, ne va peut-être pas mettre 175 millions d’euros sur un joueur, aussi prometteur et déjà performant soit-il. Car à 24 ans, le Portugais révélé au Sporting Portugal et passé par Lille, n’est pas non plus un finisseur hors pair, lui qui n’a marqué que quatre buts en 24 rencontres de Série A cette saison.