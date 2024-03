Rabiot n'a rien oublié, le PSG peut toujours courir

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

En fin de contrat à la Juventus, Adrien Rabiot risque de partir l'été prochain. Le milieu de terrain français sera convoité, y compris par son ancien club le PSG. Néanmoins, il n'est pas très intéressé à l'idée de revenir à Paris.

L'air de l'Italie lui a fait du bien. Adrien Rabiot est un autre joueur et un autre homme du côté de Turin. Le milieu de terrain français avait quitté libre le PSG en 2019. De quoi ternir son image auprès des supporters parisiens, après que ce fut le cas un an avant auprès des supporters français. En effet, Rabiot avait refusé d'être réserviste pour l'Equipe de France lors de la coupe du monde 2018. Décrit à cette époque comme ingrat et immature, Rabiot a une autre stature en 2024. Il est l'un des tauliers de la Juventus grâce à ses performances solides, constantes et séduisantes dans l'entrejeu turinois. Didier Deschamps l'appelle désormais à chaque rassemblement et le titularise pratiquement à chaque match. Rabiot a aussi la cote auprès des gros clubs européens.

Rabiot au PSG, ce sera très compliqué

L'engouement pour Rabiot est d'autant plus fort que le Français arrive en fin de contrat à la Juve. Il n'a toujours pas prolongé du côté de Turin, étant indécis sur la question. C'est ce qu'il a avoué ce mardi en conférence de presse avec l'Equipe de France. Il continue de peser le pour et le contre concernant son avenir à la Juventus. En quête de stabilité au milieu de terrain, le PSG serait bien tenté de faire appel à lui cet été. Toutefois, Rabiot n'est pas très chaud à l'idée de retrouver son club formateur surtout au vu de la manière dont leurs chemins se sont séparés en 2019.

Adrien Rabiot sur un éventuel retour au PSG : « Ce sera pas ma priorité »



Suivez la conférence de presse en direct > https://t.co/g4xy8tIsaa#lequipeFOOT pic.twitter.com/Q5xGugTJKg — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 19, 2024

« Depuis que je suis parti à la Juventus, chaque été on associe mon nom au PSG. C’est très flatteur, d’une part. Après ça reste quand même compliqué quand on sait comment ça s’est terminé. Dans le football, il ne faut fermer aucune porte mais ça ne sera pas ma priorité », a t-il lâché. Si le PSG convoite vraiment Adrien Rabiot, il a deux mois pour le faire changer d'avis. En plus de certaines garanties salariales, un solide parcours des Parisiens en Ligue des champions fera sans doute réfléchir le milieu français.