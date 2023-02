Qui pour remplacer Galtier ? Le PSG peut surprendre

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En grande difficulté avec le Paris Saint-Germain, Christophe Galtier se retrouve sous pression. Outre la direction francilienne, certains observateurs militent pour son licenciement et pour une prise de risque concernant son successeur.

Moins d’un an après son arrivée au Paris Saint-Germain, Christophe Galtier est déjà menacé. Les défaites concédées depuis la reprise passent mal au niveau de la direction, encore marquée par le manque d’ambition affiché contre le Bayern Munich (0-1) mardi en Ligue des Champions. Un contexte inquiétant pour l’entraîneur parisien qui, à force de changer de schéma, donne l’impression de chercher la solution en vain. Dans ces conditions, Romain Beddouk appelle à une décision radicale.

🔴 La position de Christophe Galtier est fragilisée comme jamais depuis son arrivée après trois défaites consécutives. Il restera l'entraîneur du PSG au moins jusqu'au 8 mars. Après... cela pourrait dépendre des résultats. Nos infos. — RMC Sport (@RMCsport) February 16, 2023

« Je pense que le PSG doit démettre Galtier de ses fonctions parce que de toutes manières, parti comme c’est, on sera éliminé de la Ligue des Champions au retour face au Bayern, a réclamé le chroniqueur de France Bleu. Donc autant changer et tester. Compter sur les deux semaines et demie qui nous séparent du match à Munich pour installer un nouveau coach qui viendra avec de nouvelles idées qui concerneront tout le groupe. » D’autant que le calendrier serait un allié pour un éventuel nouveau coach.

« Le malheur dans notre élimination en Coupe de France il y a dix jours aura au moins libéré quelque peu notre calendrier et Paris va avoir deux semaines complètes de travail avec seulement des matchs le weekend pour la première fois depuis août, a souligné le journaliste, avant de rappeler la piste étudiée l’été dernier. Et du coup pour cette nouvelle dynamique, on a le rêve des propriétaires Qataris Zinedine Zidane qui ne va plus se réserver pour l’équipe de France puisque Deschamps a été prolongé. » L’observateur parisien a ensuite proposé deux noms beaucoup moins attendus.

Camara prêt à prendre les commandes ?

« Il y a un entraineur de renom qui est disponible, Luis Enrique, ancien sélectionneur de l’Espagne et entraîneur du Barça, c’était lui le coach de Messi et Neymar quand ils ont gagné la Ligue des Champions ensemble en 2015 avec Barcelone, a cité Romain Beddouk. Et puis il y a également des solutions internes avec pourquoi pas Zoumana Camara, l’entraîneur des U19. Les jeunes du PSG disent qu’ils ont énormément appris avec lui, il a aussi un rapport de grand frère avec plusieurs cadres qui l’écouteront et suivront ses directives. » Pas sûr que le Paris Saint-Germain soit prêt à miser sur un coach inexpérimenté.