PSG : Lionel Messi brise le silence, son avenir bouleversé ?

Lionel Messi a pris la parole comme rarement dans le média officiel du club de la capitale. Il clame son amour pour Paris et le PSG, et son envie d'inverser la tendance face au Bayern Munich. De quoi relancer son avenir sur le moyen terme au Paris SG ?

Le PSG se projette doucement mais sûrement dans son huitième de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich mercredi soir. Si Kylian Mbappé sera très attendu, c'est la même chose concernant Leo Messi. Le PSG va devoir remonter un retard d'un but au minimum face au Bayern Munich mercredi soir pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. La mission ne s'annonce pas aisée mais pour y parvenir, Christophe Galtier pourra compter sur les services de Kylian Mbappé et de Leo Messi. Le duo fonctionne très bien ces derniers jours et semble déterminé à porter le PSG. Le septuple Ballon d'Or est très précieux pour le club de la capitale, lui qui est à la fois capable de marquer mais aussi de distiller des bons ballons pour Mbappé. Face au Bayern Munich, Messi aura un très beau coup à jouer pour marquer les esprits et rassurer sur son amour pour le projet du PSG. Ces dernières heures, la Pulga s'est d'ailleurs exprimée sur sa relation avec Paris et son adaptation en France.

Messi clame son amour pour Paris

Petit bilan statistique des 3 attaquants du PSG :



Mbappé :

✅ 30 Matchs

⚽️ 30 Buts

🎯 8 Passes décisives

📊 Décisif toutes les 63 Minutes



Neymar :

✅ 29 Matchs

⚽️ 18 Buts

🎯 17 Passes décisives

📊 Décisif toutes les 67 Minutes



Messi :

✅ 29 Matchs

⚽️ 18 Buts

🎯 16 Passes… https://t.co/WSNfmnSdY1 pic.twitter.com/Na97wfSGKC — Media Parisien (@MediaParisien) March 6, 2023

Lors d'un entretien accordé à PSG TV, l'ancien du Barça a notamment indiqué avoir pris conscience de ce que cela signifiait d'évoluer dans la capitale. « C’est vrai que je me sens très bien. La première année, j'ai eu besoin d’un petit peu de temps pour m'adapter à Paris pour différentes raisons, mais j’ai entamé cette saison vraiment différemment, avec beaucoup d’envie, beaucoup de désir. Je suis arrivé dans un nouveau club et j'ai l’envie de pouvoir gagner le titre avec Paris, de pouvoir atteindre les grands objectifs que nous nous sommes fixés en début de saison. Je me sens plus à l'aise avec le club, avec la ville, avec tout ce que Paris signifie. Et la vérité, c’est que j’apprécie vraiment cette saison », a indiqué Leo Messi, qui donne tout de même de sérieux arguments au PSG pour envisager une prolongation à l'avenir.

Messi prévient le Bayern Munich

Mais avant de penser à la fin de la saison, il y a le match face au Bayern Munich qui arrive. L'Argentin y pense forcément, persuadé que le PSG a les armes pour éliminer le Bayern Munich mercredi soir, lui qui a ensuite rajouté : « Je pense que lors du dernier match face à Marseille, nous nous sommes améliorés, et l'équipe s'est renforcée avec ces victoires. On va essayer de bien faire les choses et de tout donner pour essayer de retourner la situation avec le Bayern et nous qualifier ». En cas d'élimination, Lionel Messi pourrait en plus dire adieu à la Ligue des champions. A 35 ans, le joueur parisien n'est pas certain de prolonger son bail dans la capitale et peu de clubs européens semblent pouvoir le recruter. Mais une bonne performance à Munich et son amour enfin trouvé avec la capitale français peuvent aussi tout changer.