PSG : Zidane a refusé, Mbappé tenu à l'écart !

L'annonce faite dimanche par RMC du refus de Zinedine Zidane de prendre les commandes du Paris Saint-Germain fait l'effet d'un séisme. Les stars du club de la capitale n'ont pas été informées de cette décision...supposée.

Quelques minutes après la diffusion sur TF1 d'une rétrospective de l'incroyable carrière de Zinedine Zidane, lequel fêtera cette semaine ses 50 ans, Frédéric Hermel a annoncé en direct que finalement l'entraîneur français avait dit non, au moins cette année, à l'offre du PSG. Un vrai coup de tonnerre, même si depuis 48 heures on savait que Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi avançaient plus concrètement sur le dossier Christophe Galtier. Cependant, à ce premier choc s'en est ajouté un autre signé cette fois de Daniel Riolo. Le journaliste, qui a confié la semaine passée que, selon lui, Zizou allait être le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, a fait une révélation qui laisse planer le doute et surtout démontre une certaine fébrilité au plus haut niveau de la hiérarchie parisienne. Car les stars du PSG, dont Kylian Mbappé, n'auraient pas encore été prévenues de ce refus de Zinedine Zidane.

Les stars du PSG ne savent pas que Zidane a dit non

Même s'il ne remet pas en cause les informations de Fred Hermel, qui il y a quelques jours encore annonçait avec certitude la venue de Zinedine Zidane au PSG, Daniel Riolo a confié qu'à Paris certains travaillaient encore sur la signature de ce dernier comme remplaçant de Mauricio Pochettino. Et surtout que les joueurs n'étaient pas prévenus que désormais Christophe Galtier allait être leur entraîneur. Le journaliste a donné ses infos, et clairement fait comprendre qu'il avait encore un petit doute

« Je n’ai aucun problème pour croire Fred Hermel, mais actuellement encore au PSG il y a des gens qui travaillent pour l’arrivée de Zidane. Et je peux même dire un truc sûr et certain, les joueurs, et les joueurs extrêmement importants du Paris Saint-Germain, de ceux qui sont restés au PSG alors qu’on ne pensait pas qu’ils allaient rester, sont persuadés que Zidane sera leur entraîneur. Soit on ne leur a pas encore dit que Zidane ne venait pas et auquel cas ils vont être très déçus. Car pour les stars de l’équipe parisienne, l’entraîneur c’est Zidane. Soit l’échec de QSI n’a pas été acté, parce que si Zidane ne vient pas c’est évidemment un échec pour QSI. Le truc des Bleus, j’ai du mal à comprendre, car il pourrait faire une année avec le PSG et prendre l'équipe de France ensuite si la place se libère », a précisé le journaliste de RMC.

Le PSG n'a pas abandonné sur le dossier Zidane

Tandis que le média français insiste sur le fait que Zinedine Zidane aurait mis un stop définitif a Paris Saint-Germain, en Espagne certains journalistes sont moins définitifs dans leurs informations sur ce sujet. Un flou qui évidemment tend à confirmer qu'il y a encore un trou de souris où le PSG aimerait probablement se faufiler pour faire venir Zizou. Car dans le même temps, les négociations avec l'OGC Nice pour Christophe Galtier semblent traîner en longueur pour quelques millions d'euros. Qui en 2022 peut réellement croire que du côté du Qatar on freine un dossier avec le potentiel futur entraîneur pour une somme aussi dérisoire lorsqu'il s'agit de Paris ? Si le dossier Galtier accélérait, alors oui cela serait un vrai signal pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers, mais à en croire Daniel Riolo ce n'est pas encore le cas. Après les orages de dimanche soir, la semaine va être chaude dans la capitale, la climatisation pourrait encore être sortie.