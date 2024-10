PSG ‍: Zaïre-Emery n'a pas le niveau, Rothen ouvre son dossier

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a concédé un match nul dommageable ce dimanche soir sur la pelouse de Nice. La dynamique du milieu de terrain francilien commence à en inquiéter plus d'un.

Paris n'est plus leader de Ligue 1 au soir de la 7e journée. L'AS Monaco est en effet le nouveau leader après sa victoire à Rennes et le faux pas du PSG à Nice. Sur la Côte d'Azur, le club de la capitale n'a pas vécu une soirée de tout repos malgré une nette domination statistiques. Cependant, la performance de l'entrejeu parisien, composé à Nice de Joao Neves, Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery, n'a pas donné satisfaction. Ce n'est pas Jérôme Rothen qui dira le contraire, lui qui est d'ailleurs de moins en moins convaincu part le niveau de Warren Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery, rien ne va plus ?

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet. « Ruiz, ça fait 3 ans qu'il n'est pas bon. Si le PSG veut rivaliser avec les meilleures équipes européennes, il faut que son milieu de terrain soit beaucoup plus fort. J'ai de sérieux doutes sur Ruiz et je commence à en avoir sur Zaïre-Emery. On me l'a placé comme un joueur international. On me l'a revalorisé... Je ne veux pas être patient avec lui parce que tout le monde est allé plus vite que la musique. Didier Deschamps le premier. Lui donner le statut de joueur international et ce salaire... C'est un des meilleurs de l'effectif mais il ne le mérite pas en fonction de ce qu'il montre. Il est décevant. Avec ce milieu de terrain au PSG, on ne va pas aller bien loin », a notamment indiqué Jérôme Rothen, plus que perplexe pour le futur du PSG en Ligue 1 mais surtout en Ligue des champions si des renforts n'arrivent pas très vite l'hiver prochain, notamment au milieu de terrain.