Joao Neves au PSG, Benfica dit oui pour 90 millions d’euros

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG tient probablement sa première recrue d'envergure du mercato, car un accord est imminent avec le Benfica Lisbonne pour le transfert de Joao Neves.

Le premier gros transfert de l’été est bien parti pour se formaliser entre Paris et le Portugal encore une fois. Réservoir préféré du club francilien, le championnat lusitanien alimente l’effectif de Luis Enrique, et une nouvelle arrivée à un prix colossal est bien parti pour voir le jour. Le journaliste Pedro Almeida affirme que tout est quasiment bouclé entre les deux clubs au sujet de l’arrivée de Joao Neves, la dernière pépite du Benfica Lisbonne qui était avec la sélection portugaise à l’Euro. Pour aller chercher le milieu de terrain de 19 ans, le PSG a, selon CNN, déboursé une offre ferme de 75 millions d’euros, et des bonus assez faciles à atteindre de 15 millions d’euros. Un total de 90 millions d’euros donc pour une nouvelle prise de taille pour un joueur qui possédait certes une clause libératoire à 110 millions d’euros, mais qui n’avaient pas non plus de courtisans à ce niveau en Europe.

Jorge Mendes roule sur le mercato du PSG

🚨 The agreement between #PSG and #Benfica for João Neves are close to being concluded at this stage. https://t.co/AC2lIxCVvH — Pedro Almeida (@pedrogva6) July 16, 2024

Et récemment, c’est le joueur en personne qui a fait savoir à ses dirigeants qu’il avait décidé d’accepter l’offre de Nasser Al-Khelaïfi. Cela a permis au PSG de faire baisser l’addition, tout en payant tout de même très cher pour un milieu de terrain à gros potentiel, mais qui ne possède qu’une saison pleine dans les jambes. Mais la politique du champion de France est désormais claire, et le club parisien veut aller chercher les meilleurs jeunes joueurs, quitte à les surpayer, afin de se concocter une équipe que Luis Enrique pourra faire progresser sur la durée. Un objectif qui va donc amener le PSG à de nouveaux payer quasiment 100 millions d’euros pour un joueur. C’était arrivé l’été dernier et sans grande réussite tant Randal Kolo-Muani et Gonçalo Ramos n’avaient pas pu répondre aux énormes attentes placées en eux. Il reste à savoir si, dans un effectif qui prend de plus en plus l’accent portugais en raison de l’omniprésence de Jorge Mendes, qui est bien évidemment sur le coup dans ce transfert, le Lusitanien va réussir à s’adapter rapidement car malgré ce projet axé sur la jeunesse, la patience n’est pas forcément le point fort du PSG.