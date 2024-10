PSG ‍: Zaïre-Emery fait peur à Walid Acherchour

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Eblouissant lors de la première partie de la saison dernière avec le PSG, Warren Zaïre-Emery a du mal à digérer son nouveau statut. Une fois de plus, l’international français a livré un match mitigé face à Arsenal mardi.

Le retour de blessure de Vitinha, titulaire à l’Emirates Stadium mardi, aurait pu le pousser sur le banc. Warren Zaïre-Emery était finalement titulaire contre Arsenal puisque Luis Enrique a décidé de sacrifier Fabian Ruiz afin d’aligner le Français aux côtés de Vitinha et de Joao Neves. Dans un match où le Paris Saint-Germain a subi, les milieux de terrain parisiens ont éprouvé de grosses difficultés et cela vaut pour chacun des trois joueurs. Mais sur Winamax, Walid Acherchour a décidé de faire un focus sur Warren Zaïre-Emery. Il faut dire que depuis sa première partie de saison épatante en 2023-2024, l’international français connait une baisse de régime qui n’en fini plus.

Le début de saison du jeune milieu de terrain de 18 ans est décevant, malgré une certaine fraicheur physique et mentale puisqu’il n’a pas joué la moindre minute à l’Euro 2024 avec l’Equipe de France de Didier Deschamps l’été dernier. Pour le consultant, il devient urgent que Zaïre-Emery livre enfin des prestations en adéquation avec son nouveau statut. « Warren Zaïre-Emery est quand même rentré dans le top 5 des salaires du club, il a changé de dimension. J’aimerais qu’il prenne la dimension qu’il doit avoir même s'il est très jeune. Le club l’a mis à une place importante, milieu relayeur titulaire au PSG. L’abattage, oui il va gratter un ou deux ballons. Mais techniquement... (il souffle) » a livré le consultant de Winamax avant de conclure.

Walid Acherchour attend beaucoup plus de Zaïre-Emery

« On voit des cracks partout en Europe, ça pop de partout, Real, Barça, City, les mecs ont un toucher avec le ballon, on est sur quelque chose de différent. Zaïre-Emery, je vois des passes par moment… Et pourtant face à Arsenal, il n’y avait pas un pressing de fou. Le milieu de terrain mobile qui va faire mal à tout le monde, dans l’évitement, je ne le vois plus. Partey a fait ce qu’il voulait sur la première mi-temps. J’attends de voir, mais si Zaïre-Emery c’est ce joueur-là… Je vais continuer à attendre, mais ce sont des matchs de Ligue des Champions, il a un salaire, un statut, personne n’en parle, je l’aime bien mais à un moment donné tu dois faire plus » estime Walid Acherchour, qui attend beaucoup plus de Warren Zaïre-Emery et qui espère que le milieu de terrain parisien sera en mesure d’élever son niveau dans les semaines et les mois à venir. Ce qui serait une excellente nouvelle pour le PSG mais aussi pour l’Equipe de France, car Didier Deschamps compte sur lui pour franchir un cap chez les Bleus.