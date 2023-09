PSG ‍: Zaïre-Emery envoie un message pour le prochain mercato

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Grande satisfaction de ce début de saison, Warren Zaïre-Emery se voit bien continuer à franchir un cap avec le PSG, et annonce la couleur pour son avenir.

Luis Enrique a marqué des points malgré le début de saison encore prudent du club de la capitale. Avec le grand coup de balai effectué pendant l’été, l’entraineur espagnol a le droit à un effectif rénové et rajeuni, et cela ne le dérange pas, lui qui a pu et su faire confiance aux jeunes lors de ses expériences passées à Barcelone ou en sélection espagnole. Le PSG est servi avec Warren Zaïre-Emeri qui est sous simplement passé dans la peau d’un titulaire avec sa maturité physique qui a provoqué l’admiration de Thierry Henry la semaine dernière, et sa qualité de passe qui en font un joueur capable de devenir rapidement incontournable.

Zaïre-Emery a réalisé son rêve

Avant OL-PSG, @BastienAL a rencontré Warren Zaïre-Emery, pour un entretien exclusif avec le milieu parisien ! https://t.co/zX4a3Ab61r — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 3, 2023

Malgré quelques timides approches, le PSG n’a pas été inquiété pour son joyau cet été, et il faut dire qu’avec ce temps de jeu en nette augmentation, le milieu de terrain a le sourire avec son club formateur. Et cela ne devrait pas changer car le futur international espoir annonce la couleur dans un entretien à TF1. Pour lui, l’idée va être de continuer à progresser à Paris, et même de ne jamais partir du club si cela lui est possible. Les clubs intéressés savent à quoi s'en tenir pour le prochain mercato. « Mon rêve c’était de jouer au PSG, de faire toute ma carrière au PSG et gagner tous les trophées possibles. Est-ce que c’est possible que je fasse toute ma carrière à Paris ? Bah oui, pourquoi pas. Je me sens très bien, physiquement et mentalement. J’ai vu que le coach me faisait confiance lors de la préparation. J’espère que cela va continuer tout au long de l’année. J’espère faire les meilleures performances possibles », a livré Warren Zaïre-Emery, qui bluffe en tout cas ses coéquipiers à chaque entraineur et à chaque match, et qui trouve ses marques dans un milieu de terrain qui est de plus en plus performant cet été.