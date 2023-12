PSG ‍: Zaïre-Emery déjà de retour à l'entraînement

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Victime d'une entorse de gravité moyenne à la cheville droite après avoir marqué son premier but avec l'équipe de France en novembre dernier, Warren Zaïre-Emery est déjà de retour à l'entraînement.

Quelques minutes après ses débuts avec les Bleus, c'était le 18 novembre, Warren Zaïre-Emery avait été victime d'un tacle d'un défenseur de Gibraltar juste sur l'action menant à son but. Dans un communiqué, le PSG avait annoncé 48 heures plus tard que sa nouvelle pépite souffrait d'une entorse et ne pourrait pas rejouer en 2023. Mais, à une semaine d'un déplacement crucial en Ligue des champions à Dortmund, Warren Zaïre-Emery a fait son retour à l'entraînement ce mercredi. « Remis de son entorse à la cheville droite, Warren Zaïre-Emery a effectué la majeure partie de la séance du jour avec le groupe », a précisé le Paris Saint-Germain dans un communiqué. Une excellente nouvelle, même si Luis Enrique ne prendra probablement aucun risque avec l'international tricolore.