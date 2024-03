PSG ‍: Yoro n'aime plus Paris, Campos se prend une baffe

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain, le PSG sera l'un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts. Parmi les chantiers franciliens : la défense centrale.

Le PSG débutera une nouvelle ère la saison prochaine sans Kylian Mbappé. Si la direction francilienne voudra certainement remplacer le crack de Bondy, il faudra aussi en profiter pour renforcer d'autres secteurs de jeu. Et la défense en fait partie. Le PSG ne manque pas d'options mais a flashé depuis quelques mois sur le profil de Leny Yoro. Il faut dire que le Lillois réalise une saison de très grande qualité avec les Dogues. Mais les champions de France ne sont pas les seuls à vouloir recruter le crack de 18 ans. C'est aussi le cas du Real Madrid et de Manchester United.

Leny Yoro, Madrid lui tend les bras

L'hiver dernier, le PSG a tenté le coup pour recruter directement Yoro. Mais Lille a fermé la porte et Paris n'a pas insisté, désirant revenir à la charge l'été prochain. Mais voilà, d'autres clubs ont avancé leurs pions depuis, dont le Real Madrid. Et à ce jour, il semble plus probable de voir Yoro signer en Espagne qu'à Paris. C'est du moins ce qu'annonce Fabrizio Romano ce mardi. Le journaliste italien, expert des transferts, a en effet précisé que le natif de Saint-Maurice considère un transfert au Real Madrid comme une destination fantastique. Pour ne rien arranger, le LOSC préférerait vendre son joyau au Real Madrid plutôt qu'à un rival de Ligue 1. Pour lâcher Yoro, les Lillois demanderont près de 60 millions d'euros. Les négociations ne sont pas encore terminées mais Luis Campos décevrait plus d'un fan du PSG si le Français échappait au club de la capitale alors que l'opération semblait bien partie il y a quelques mois. Surtout que le Real Madrid pourrait encore jouer un vilain tour aux champions de France après avoir signé Kylian Mbappé.