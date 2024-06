PSG ‍: Xavi Simons s'en va, son remplaçant a 30 ME est trouvé

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Fixé sur l’avenir de Xavi Simons, le Paris Saint-Germain se lance à l’assaut d’un milieu offensif convoité par de grands clubs européens pour le remplacer. L’opération ne sera en revanche pas évidente à conclure.

Le Paris Saint-Germain sera, comme à l’accoutumée, le principal acteur du marché des transferts en France. Le club de la capitale a déjà plusieurs dossiers importants et espère retenir Xavi Simons, qui sort d’une saison aboutie en prêt du côté de Leipzig (8 buts et 13 passes décisives en 32 rencontres de Bundesliga). Ces derniers jours, le PSG a eu la confirmation que le milieu offensif néerlandais, qui a fait mal à l'Équipe de France il y a quelques jours à l’Euro, ne souhaitait pas rester et un nouveau prêt est ainsi envisagé. En attendant la fin de la compétition internationale, le PSG s’active pour lui trouver un remplaçant et pour renforcer son milieu de terrain. Alors que Khephren Thuram est proche de s’engager avec la Juventus, le champion de France en titre doit se rabattre sur un autre joueur évoluant en Ligue 1 en la personne de Désiré Doué.

Paris s’active pour Doué malgré la forte concurrence

🔴🔵 Maintenant que la décision de Xavi Simons est actée, la direction aimerait faire de Désiré Doué l’alternative numero une du néerlandais. 🌟



Néanmoins, la concurrence sur le dossier est très très rude et ça ne sera pas une simple affaire de le signer. https://t.co/QTbxkfefMf pic.twitter.com/asuqgf7Xeu — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) June 23, 2024

Jeune joueur formé au Stade Rennais, le milieu offensif de 19 ans ne sera pas facile à attirer. La concurrence est rude sur ce dossier et plusieurs clubs anglais comme Arsenal ou Chelsea ont notamment manifesté leur intérêt. Cependant, selon le compte X Djamel, le PSG, qui va donc se séparer de Xavi Simons sauf retournement de situation, est prêt à activer la piste menant au franco-ivoirien qui sort d’une saison aboutie malgré la mauvaise saison de son équipe. Du côté de Rennes, le président Olivier Cloarec n’entend pas se séparer de son joyau à moins d’une offre impossible à refuser qui se situe à environ 30 millions d’euros minimum. Pour le joueur, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026 avec le club breton, reste à savoir s’il privilégie de rester encore dans son club formateur, de tenter le challenge du PSG ou s’il décide de partir à l’étranger dès à présent. Quoi qu’il en soit, il aura l’embarras du choix cet été.