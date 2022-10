PSG : William Saliba à Paris, le Real Madrid se fâche

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Selon la presse anglaise, le PSG s’intéresse fortement à William Saliba afin de renforcer sa défense lors du prochain mercato estival.

Sous contrat avec Arsenal jusqu’en juin 2024, William Saliba est une piste du Paris Saint-Germain dans l’optique de la saison prochaine. En effet, à en croire les informations dévoilées ce week-end par The Sun, l’international français est sur les tablettes du PSG, qui cherche toujours à se renforcer en défense centrale. L’été dernier, Luis Campos avait fait de Milan Skriniar sa priorité, mais le dossier du capitaine de l’Inter Milan ne s’est pas finalisé et rien ne dit que ce sera le cas dans les mois à venir. C’est ainsi que l’état-major du Paris SG a activé d’autres pistes, dont celle menant à William Saliba, prêté à l’Olympique de Marseille la saison dernière. La concurrence sera toutefois rude pour le PSG dans ce dossier car selon le site Fichajes.net, le Real Madrid est également très intéressé par le profil de l’actuel défenseur d’Arsenal.

Saliba fait saliver le PSG... et le Real Madrid

William Saliba showing love to his teammate, Gabriel Magalhaes after his performance against Leeds. 🙌❤️ pic.twitter.com/pi7N4ZVHvH — Arsenal Inside (@arsenalinside_) October 17, 2022

Le média espagnol croit savoir que William Saliba fait partie d’une short-list de trois joueurs ciblés par le Real Madrid afin de renforcer sa défense centrale lors du prochain mercato. Outre l’international français des Gunners, le club merengue s’intéresse à Pau Torres (Villarreal)… et à Milan Skriniar, toujours ciblé par le PSG. Autant dire que l’été prochain, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain risquent de se croiser dans plusieurs dossiers et d’être en concurrence afin de recruter la perle rare en défense centrale. Reste que pour l’heure, et comme indiqué mardi par la presse anglaise, l’option la plus crédible est de voir William Saliba… rester à Arsenal. Effectivement, Mikel Arteta n’a aucunement l’intention de se séparer de l’ancien défenseur de Saint-Etienne. Sous contrat avec Arsenal jusqu’en juin 2024, William Saliba négocie actuellement une prolongation à long terme chez les Gunners. La signature d’un nouveau bail mettrait alors fin aux espoirs du PSG et du Real Madrid.