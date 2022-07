PSG : Wijnaldum sur le départ, l'offre va tomber

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

En passe de recruter Paulo Dybala, l’AS Roma pourrait enlever une belle épine dans le pied du Paris Saint-Germain en recrutant également Georginio Wijnaldum.

Après avoir recruté Vitinha et Hugo Ekitike pour près de 80 millions d’euros, et avant de faire venir d’autres recrues en défense ou au milieu, le club de la capitale française va également devoir faire de la place dans son effectif. Avec l’aide d’Antero Henrique, Luis Campos cherche effectivement à alléger la masse salariale du PSG en se séparant de plusieurs joueurs indésirables. Si la liste des black-listés est assez grande, Georginio Wijnaldum est par exemple sur la sellette. Proposé à tous les gros clubs italiens ces derniers temps, le milieu de 31 ans pourrait bien poursuivre sa carrière en Série A. Si le Milan AC a coché son nom avant de partir sur d’autres pistes plus intéressantes, la Roma, elle, veut vraiment tenter sa chance dans ce dossier.

Un prêt avec une option d’achat de 20 ME pour Wijnaldum ?

Encore concentré sur la finalisation de l’arrivée de Paulo Dybala, le club romain évalue sérieusement la piste Wijnaldum. Il faut dire que l’ancien joueur de Liverpool conviendrait parfaitement au style de jeu prôné par José Mourinho du côté de Rome. Pour arriver à ses fins, le club de La Louve va proposer un prêt d’un an avec une option d’achat de 20 millions d’euros, selon les informations de Calcio Mercato. Un éventuel deal qui pourrait plaire au PSG, qui avait recruté Wijnaldum de manière gratuite il y a un an. Outre une plus-value financière, même si Paris se dit prêt à prendre en charge la moitié du salaire du Néerlandais, à savoir 4,5 millions d’euros par saison, la formation francilienne ne perdrait pas grand-chose au niveau sportif. Tout simplement parce que Christophe Galtier ne compte pas vraiment sur Wijnaldum, qui a été incapable de s’imposer comme un titulaire à part entière la saison dernière au Parc des Princes.