PSG : Wijnaldum décevant, l'Atlético abuse

Dans : PSG.

Par Nicolas Issner

Décevant depuis son arrivée au Paris Saint-Germain l’été dernier, Georginio Wijnaldum pourrait rapidement quitter la capitale. Le milieu néerlandais est ciblé par l’Atlético Madrid, qui ne compte pas faire une grosse offre.

Goerginio Wijnaldum, bonjour au revoir ! L’aventure parisienne de l’ancien Red de Liverpool est en train de tourner court au vu de ses performances jugées beaucoup trop moyennes. Le néerlandais de 31 ans, aligné d’entrée ce samedi à Nice, a une fois de plus déçu en touchant 28 ballons au total sur la rencontre perdue (1-0) par le PSG. Un total inférieur à celui de Keylor Navas par exemple (34). Georginio Wijnaldum est sous contrat avec le PSG jusque fin juin 2024 mais un départ cet été n’est pas à exclure. Arrivé librement, il pourrait être bradé à bas coût. Cette saison, le Hollandais est néanmoins un titulaire dans l’ossature de Mauricio Pochettino avec 29 matchs disputés dont 22 en Ligue 1 et cinq en Ligue des champions. Selon Mundo Deportivo, Georginio Wijnaldum ne serait pas le plus heureux à Paris. Un cas de figure qui se rapproche d’une autre recrue parisienne, Sergio Ramos.

Direction l’Atlético pour à peine 20 millions d’euros ?

🚨 L’Atlético de Madrid est le club le mieux placé pour s’attacher les services de Georginio Wijnaldum l’été prochain.



• 🇪🇸🌥 @diarioas • pic.twitter.com/TybRVCIZbe — Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) March 4, 2022

Deux grands clubs européens sont d’ores et déjà prêts à accueillir le joueur parisien dès cet été. Annoncé au FC Barcelone avant de rallier le PSG, le milieu de terrain pourrait bel et bien filer en Espagne mais à l’Atlético ! En effet, les Colchoneros et Diego Simeone pourraient offrir 16.5 millions de livres au PSG (environ 20 millions d’euros) pour Georginio Wijnaldum d’après les informations de spursweb.com. Le quotidien espagnol As admet que le champion d’Espagne en titre est le principal club aligné sur le joueur parisien. Une priorité pour les Colchoneros qui vont perdre leur milieu titulaire, Héctor Herrera. Le Mexicain arrive libre de tout contrat et va rejoindre Houston en MLS. La seule complication est le salaire du joueur parisien qui touche environ 10 millions d'euros annuels. Cet hiver, le nom de Georginio Wijnaldum avait fuité dans le cadre d’un deal entre le PSG et Tottenham pour Tanguy Ndombele. Finalement l’intéressé est retourné à l’OL. L’avenir de Georginio Wijnaldum au PSG est plus que compromis, mais le prix que compte aligner l'Atlético de Madrid ne va certainement pas plaire à la direction parisienne.