PSG ‍: Walid Acherchour démolit Mbappé

Par Corentin Facy

Après le match nul arraché par le PSG à la dernière minute contre Newcastle mardi soir, Kylian Mbappé n’a pas mâché ses mots et s’est montré très critique à l’égard des Magpies.

« C'est frustrant. On domine cette équipe de bout en bout. Ils n'ont rien. On savait que c'était leur jeu de ne rien avoir. On doit mieux finir nos actions » a lâché à chaud le capitaine du Paris Saint-Germain après le match nul contre Newcastle (1-1). Des propos qui ont suscité la polémique de la part de Kylian Mbappé, lequel a manqué de respect à l’équipe d’Eddie Howe à travers cette déclaration. Et ce n’est pas Walid Acherchour qui va dire le contraire puisqu’au micro de Winamax après la rencontre, le chroniqueur a taillé en pièces le capitaine du PSG et de l’Equipe de France. Selon lui, Kylian Mbappé n’avait pas à dire cela, surtout quand on voit à quel point le club de la capitale a frôlé la correctionnelle car à trente secondes près, le Paris Saint-Germain perdait et se retrouvait troisième de son groupe, sans avoir son destin en mains lors de la dernière journée.

La lourde défaite au match aller à Saint-James Park (4-1) doit également inciter à davantage d’humilité et de respect de la part de Kylian Mbappé aux yeux de Walid Acherchour. « Je vais dire sincèrement ma pensée. Je pense que Newcastle a beaucoup de lacunes, avec des individualités bien moins fortes que celles du PSG. Moi j’ai le droit de le dire. Mais que Kylian Mbappé le dise alors qu’il vient de faire 1/6 contre Newcastle grâce à un penalty très litigieux et qu’il s’est fait soulever à l’aller… je trouve que c’est un immense manque de respect et de lucidité. Faire ça après le petit match que lui a fait, c’est bidon. Avoir cette attitude quand tu es capitaine, expliquer ça… Prends ton nul mon copain, tu allais faire 0 point sur 6 contre cette équipe-là, fais-toi petit ! » s’est agacé Walid Acherchour au micro de Winamax TV après le match nul du PSG contre Newcastle, avant de conclure.

Walid Acherchour rappelle Kylian Mbappé à l'ordre

« Sois un leader de l’équipe, fais gagner des matchs à ton équipe. Il y a un truc que je ne comprends pas, il n’a pas les yeux en face les trous ! Il était à 30 secondes de ne plus avoir son destin en main en perdant contre cette équipe là et il aurait été le capitaine à 100 millions d’euros par an d’une équipe qui allait jouer l’Europa League le jeudi à 18h45. Même si c’est vrai que Newcastle ce n’est pas le Brésil, mais remet dans le contexte d’où vient Newcastle qui a 9 blessés et qui n’a pas joué la Ligue des Champions depuis des années. Mais on est où ! » s’est fâché le chroniqueur de Winamax, très agacé après un Kylian Mbappé très irrespectueux selon lui. Un avis partagé par une bonne partie des internautes même si certains n’ont pas manqué de souligner que Kylian Mbappé venait de se chauffer avec Kieran Trippier juste avant la déclaration au micro de Canal +, d’où un éventuel excès dans ses paroles.