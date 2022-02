PSG vs Barça, c'est la guerre pour Haaland

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison, le PSG aimerait recruter Erling Haaland en provenance du Borussia Dortmund. Le FC Barcelone a la même idée.

Un phénomène va-t-il en remplacer un autre au Paris Saint-Germain ? Alors que le choc entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des Champions approche, l’incertitude est toujours totale au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé. Au micro de Prime Video, l’attaquant tricolore de 23 ans a reconnu qu’il était impossible pour lui de dévoiler ses intentions en raison de l’affiche entre Paris et le Real Madrid, son potentiel futur club. La tendance est néanmoins à un départ de Kylian Mbappé chez les Merengue à la fin de la saison à en croire le journal espagnol Sport, qui confirme par ailleurs les informations de L’Equipe selon lesquelles Erling Haaland est la priorité absolue du Qatar pour compenser un éventuel départ de Kylian Mbappé.

Barcelone concurrent n°1 du PSG pour Haaland

Comme indiqué par le quotidien national français, l’attaquant du Borussia Dortmund fait l’objet de discussions en interne au PSG. Et globalement, tout le monde est d’accord pour dire que le Norvégien doit être la priorité de Paris en cas de départ de Kylian Mbappé. Dans ce dossier, la concurrence sera rude dans la mesure où Manchester United, Manchester City, le Real Madrid, Barcelone ou encore le Bayern Munich ont également pris des renseignements pour un joueur qui devrait être disponible à seulement 75 millions d’euros. Mais pour recruter Erling Haaland, le PSG a un atout de taille, à savoir les excellentes relations entre le directeur sportif parisien Leonardo et l’agent du buteur norvégien, Mino Raiola. Les deux hommes se sont notamment très bien entendues lorsqu’il a été question de faire venir Gianluigi Donnarumma au Paris SG et cela pourrait avoir son importance au moment de négocier le transfert d’Erling Haaland. Reste maintenant à voir si le joueur accordera sa préférence au Paris Saint-Germain. Ce qui n’est pas du tout certain alors qu’en Espagne, on évoque souvent que le désir profond de Haaland est de rallier Barcelone.

Autre avantage de Paris face au Barça, l'état des finances du club catalan, qui a bien du mal à se remettre des errements des précédents dirigeants, lesquels ont dilapidé des sommes colossales sans réel retour sur le plan sportif. Le cas Dembélé symbolise à lui seul cette gabegie financière, l'attaquant français ayant refusé de prolonger, et de partir lors du dernier mercato d'hiver. Pour recruter et payer Erling Haaland, Joan Laporta a besoin d'argent et même beaucoup d'argent, le père et l'agent du cyborg norvégien ayant l'intention de s'en mettre plein les poches lors de ce transfert très spectaculaire.