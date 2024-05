PSG ‍: Viré par Luis Enrique, il prépare la trahison ultime

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Parmi les mécontents de la saison du PSG, Marco Asensio se trouve en très bonne place. Luis Enrique ne le retiendra pas, et les discussions progressent pour son départ vers une destination étonnante.

Luis Enrique ne peut pas être accusé d’avoir chouchouté les joueurs espagnols au Paris SG cette saison. Marco Asensio et Carlos Soler ont été mis au placard, même si Fabian Ruiz est monté en puissance pendant l’exercice pour terminer comme titulaire. Mais la grosse déception est venue de l’ancien joueur du Real Madrid, que l’on attendait comme un joker offensif capable de faire des différences par son pied précis, son expérience des grands rendez-vous et sa polyvalence. Même s’il a été amoindri par des blessures, Asensio n’a pas répondu aux attentes et a trouvé le temps long, lui qui avait quitté la Maison Blanche pour justement arrêter d’être considéré comme un éternel remplaçant. Ce statut lui colle à la peau, et l’avoir au sein du PSG semble être tout proche de le faire dégoupiller.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Asensio (@marcoasensio10)

Comme Luis Enrique sera toujours en poste la saison prochaine, et que l’entraineur espagnol ne devrait pas changer totalement sa façon de voir les choses et en faire un titulaire soudain, Marco Asensio ne compte pas insister au PSG. L’information parue dans la presse espagnole en début de semaine a été confirmée par le portail Que, pour qui un départ du joueur offensif est désormais à l’étude. Et il ne faudra pas compter sur l’entraineur parisien pour le retenir. Les discussions sont même déjà lancées avec Enrique Cerezo, le président de l’Atlético de Madrid, et cela se passe très bien à ce niveau. La formation de Diego Simeone en fait sa priorité offensive en vue de cet été, alors qu’un renouvellement est envisagé. Memphis Depay va quitter le club et Angel Correa a été pointé du doigt pour son rendement décevant.

Un transfert qui passerait mal au Real

Autant dire que la place est libre pour Marco Asensio, même si cette information a déjà beaucoup fait réagir dans la capitale espagnole. En effet, c’est au Real Madrid que le natif de Palma a fait quasiment toute sa carrière, et il reste un joueur avec l’étiquette merengue sur le dos. Si les supporters de l’Atlético estiment que son passage au PSG lui permettent de signer sans problème au club, sa trahison passera très mal au Real. C’est déjà annoncé, même si Asensio est encore loin d’être un Colchonero pour le moment, même si les premiers signaux sont positifs, et que Nasser Al-Khelaïfi dira oui à son départ en cas d’offre à 20 millions d’euros environ.