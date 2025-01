PSG ‍: Verratti de retour en 2025 ‍?

Dans : PSG.

Son départ en septembre 2023 pour le championnat qatari avait chagriné énormément de supporters du PSG. Au mercato d'hiver, le nom du milieu italien revient à la Une.

Dans un transfert retentissant, puisqu'il avait permis au Paris Saint-Germain d'encaisser 45 millions d'euros, Marco Verratti avait quitté en septembre 2023 le club de la capitale, pour rejoindre l'équipe qatarie d'Al-Arabi. Un transfert qui avait laissé un goût amer dans la bouche de pas mal de monde, Petit Hibou étant un des chouchous du Parc des Princes, même si son hygiène de vie n'était pas au niveau attendu. Même s'il a rejoint le Qatar, le joueur italien ne rate jamais une occasion de revenir à Paris, alimentant sans le vouloir les rumeurs d'un possible retour, même si c'est Luis Enrique qui a exigé son départ. Alors qu'il sera libre dans six mois, et peut donc négocier avec n'importe quel club dès maintenant, Marco Verratti revient à la Une en Europe, mais sauf énorme surprise, ce ne sera évidemment pas au Paris Saint-Germain.

Verratti en Italie, tout est possible

Selon Le Parisien, après ce passage au Qatar, Marco Verratti a de grandes chances de revenir en Europe au prochain mercato, mais ce sera probablement en Italie où il a encore une grosse cote d'amour. « Le milieu de terrain italien a fait rêver toute la Ligue 1 pendant dix ans et a sûrement encore beaucoup de choses à offrir au football, à « seulement » 32 ans. Toujours populaire dans son pays, le fin technicien est en fin de contrat en juin, et un retour sur le Vieux Continent pourrait représenter un motif d’espoir de retrouver la Squadra Azzurra pour le Mondial 2026 », explique Andreas Guérin, qui met un point final aux espoirs que certains supporters parisiens avaient encore de voir Marco Verratti venir éblouir le Parc des Princes. A moins que son futur club italien croise la route du PSG en coupe d'Europe, ce qui serait forcément formidable.