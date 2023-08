PSG ‍: Verratti chouchou d'Enrique, sa vente annulée ‍?

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Tout proche de quitter le PSG il y a peu, Marco Verratti est encore un joueur parisien. Les clubs saoudiens ne sont pas en mesure de mettre la somme réclamée pour le milieu italien. Un montant élevé, à la hauteur de l'intérêt porté par Luis Enrique pour le joueur.

Si riches et si impressionnants depuis le début de l'été, les clubs saoudiens se heurtent à un os au PSG. En effet, ils n'ont pas encore réussi à y déloger Marco Verratti malgré leurs envies et les propositions faites au joueur italien. Al Ahli et surtout Al Hilal semblaient proches de s'offrir le milieu de terrain de 30 ans mais le club parisien a augmenté ses envies financières au dernier moment. Al Hilal en offrait 30 millions d'euros mais, selon L'Equipe, le PSG en veut bien plus. Malgré ses performances en déclin et son salaire important, le PSG tient finalement à son joueur grâce à Luis Enrique.

Luis Enrique veut bâtir autour de Verratti au PSG

Le technicien espagnol apprécie énormément le profil de l'Italien et souhaite construire son schéma tactique, le 4-3-3, autour de lui. Ainsi, alors que le PSG pouvait accepter la proposition d'Al Hilal il y a peu, il lui est désormais impossible de brader Verratti. A moins d'une offre colossale venant d'Arabie saoudite, la dernière en date montant à "seulement" 40 ME ce week-end, le PSG ne lâchera finalement pas le milieu italien cet été. Sous contrat jusqu'en 2026, Verratti est bien parti pour jouer une 12e saison de suite à Paris.

Luis Enrique a fait son choix pour Marco Verratti !https://t.co/MtZC8ypl2E — Foot Mercato (@footmercato) August 5, 2023

Verratti n'a pas à se plaindre de cette situation. Même si les Saoudiens lui offrent un salaire plus important qu'au PSG, son avenir est bien à Paris. Si cela est vrai d'un point de vue extra-sportif, cela l'est d'autant plus sportivement. Le joueur vise toujours une Ligue des Champions sous le maillot parisien, chose redevenue possible avec Luis Enrique. Un entraîneur espagnol au style parfaitement adapté aux qualités de Verratti. Enfin, il faut rappeler que l'Italie remet son titre de champion d'Europe en jeu l'an prochain et qu'il faudra un Marco Verratti au top de sa forme pour aider la Squadra Azzura dans sa quête. Malgré les rêves de ses détracteurs de le voir partir au plus tôt, l'heure du départ n'est pas encore arrivée pour Marco Verratti au PSG.