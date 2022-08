PSG : Verratti au coeur d'une improbable rumeur mercato

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est toujours très actif sur le marché des transferts. Au milieu de terrain, le club de la capitale espère le renfort d'un joueur confirmé au plus haut niveau.

Le PSG est assez impressionnant depuis le début de la nouvelle saison. Ce samedi soir à Clermont, les hommes de Christophe Galtier n'ont pas fait dans la dentelle. Une victoire 5 buts à 0 sans Kylian Mbappé et de grosses promesses aperçues dans le jeu. Mais le PSG veut encore recruter, surtout au milieu de terrain. En plus de Vitinha et de Renato Sanches, les champions de France souhaitent toujours l'arrivée d'un joueur confirmé. Si Fabian Ruiz est un nom qui revient avec insistance ces dernières heures, le PSG aurait toujours des vues sur Frenkie de Jong, poussé vers la sortie par le FC Barcelone. D'après certains échos en Espagne, le Néerlandais pourrait bien atterrir au PSG...

Verratti, la rumeur improbable

Quel match de Marco Verratti... Il dicte le tempo ! Il décroche entre les centraux, oriente le jeu... Bref. J'aime tellement ce joueur ! Il y a un PSG avec et sans lui. C'est indéniable. #PSGFCN pic.twitter.com/MyBB2qBsyz — Prince ➐ (@PrinceduParc) July 31, 2022

C'est en tout cas ce qu'indique le journaliste Gerard Romero. « Il y a une rumeur qui circule parmi certains agents, impliquant plusieurs mouvements entre trois clubs : 1- Frenkie De Jong au PSG, 2- Verratti à Manchester City, 3- Bernardo Silva au Barça », a notamment admis Romero, qui n'a pas manqué de surprendre les internautes et autres observateurs. Si le Barça lorgne bel et bien sur Bernardo Silva, difficile voire impossible d'imaginer Marco Verratti mettre les voiles du PSG pour aller à Manchester City. D'abord parce que l'Italien est l'un des indispensables de Galtier, ensuite au vu des relations tendues entre émiratis et qataris et enfin parce que Marco Verratti a toujours clamé son envie de rester au PSG pendant encore de nombreuses années. Concernant Frenkie de Jong, il est encore très loin d'un départ du Barça. Malgré la volonté farouche des Catalans de s'en séparer, l'ancien de l'Ajax n'a pas en tête de partir. Il a récemment refusé les avances de Manchester United. Son avenir est néanmoins toujours incertain, surtout lors d'une période de mercato active.