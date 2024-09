PSG ‍: Une vente record se confirme pour Paris ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté une deuxième saison de suite au RB Leipzig, Xavi Simons fera certainement l’objet d’un gros transfert en Premier League l’été prochain. Au vu des clubs intéressés, le PSG peut déjà se frotter les mains.

Auteur d’une excellente saison sous les couleurs de Leipzig l’an passé, Xavi Simons avait l’embarras du choix pour son avenir lors du mercato estival. Luis Enrique voulait en faire un joueur important au Paris Saint-Germain, mais l’international néerlandais n’a pas semblé très réceptif à l’appel du pied de l’entraîneur parisien. Convoité par le Bayern Munich, Leipzig ou encore Barcelone, Xavi Simons a fait le choix d’enchainer une deuxième saison de suite au RB Leipzig. Son entame de saison 2024-2025 est plus délicate avec seulement 1 but et 1 passe décisive en 6 matchs, mais l’international néerlandais est toujours un titulaire important de l’équipe et il n’y a pas trop de doute sur le fait que la réussite va revenir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Xavi Simons (@xavisimons)

Ce qui est certain en tout cas, c’est que ses prestations sont toujours surveillées par les plus grands clubs européens dans l’optique du prochain mercato. Et pour cause, Xavi Simons n’étant que prêté à Leipzig, son avenir sera une nouvelle fois au coeur de toutes les attentions dans un an. A ce propos, il se confirme au fil des jours que trois géants de Premier League sont très intéressés par un transfert de Xavi Simons en juin prochain. A en croire les informations du site Tutto Juve, Manchester City, Liverpool et Manchester United sont bouillants pour recruter Xavi Simons, et le prix pourrait dépasser les 100 ME.

Xavi Simons vendu cet été, pactole pour le PSG ?

Un véritable jackpot à venir pour le Paris Saint-Germain, à moins que le club parisien arrive à faire changer d’avis le milieu offensif néerlandais afin que ce dernier reste dans la capitale française. Le média italien s’intéresse de près à ce dossier car ces derniers mois, la Juventus a également été citée comme un potentiel candidat à la signature de Xavi Simons. Mais au vu des clubs intéressés et du prix qui sera exigé par le PSG, les Bianconeri sont désormais hors-course. Tout devrait désormais se jouer entre Manchester City, Manchester United, Liverpool… et le Paris Saint-Germain, pour savoir où jouera Xavi Simons lors de la saison 2025-2026. Dans tous les cas, le club parisien sera gagnant car s'il décide de partir, l'ancien joueur de la Masia du FC Barcelone rapportera un joli pactole au PSG.