PSG : Une porte de sortie pour un flop, il la refuse

Par Adrien Barbet

Si Paris a été très présent sur le marché des transferts l'été dernier, les arrivées n'ont pas forcément abouti à une réussite. Notamment le cas de Carlos Soler qui est considéré comme un immense flop au PSG. L'Atletico Madrid est en embuscade pour sauver ce dossier.

Joueur star de Valence pendant plusieurs saisons, Carlos Soler a passé un cap dans sa carrière en rejoignant le PSG l'été dernier. Un transfert à 22 millions d'euros, bonus compris. Malgré la somme investie par le club de la capitale, l'Espagnol n'a pas donné l'impression d'être un ancien joueur important de la Liga. Auteur de seulement 13 titularisations en Ligue 1 pour 3 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées, le joueur de 26 ans qui a été recruté dans un rôle similaire à celui de Neymar n'a pas été en mesure de lui succéder lorsque le Brésilien était absent. Il n'est pas impensable que le PSG décide de se séparer de Carlos Soler. Une opportunité à saisir pour l'Atletico Madrid qui apprécie particulièrement le profil du numéro 28 parisien.

Paris discute avec l'Atletico Madrid pour Carlos Soler

Selon les informations de OKDario, Carlos Soler a été proposé à l'Atletico Madrid. Les Colchoneros sont également intéressés par l'international espagnol (14 sélections). Diego Simeone avait déjà essayé de recruter Soler l'été dernier mais le PSG avait devancé les Madrilènes. Cette fois-ci, l'Atletico est plus confiant sur le dossier et a largement les moyens de convaincre le milieu offensif. Pourtant, selon les renseignements de l'Équipe, Carlos Soler n'a pas prévu de quitter le club de la capitale et compte bien s'y imposer la saison prochaine. Reste à savoir si l'Atletico Madrid parviendra à obtenir les faveurs de Carlos Soler, sachant que le PSG aimerait bien s'en débarrasser et avoir des joueurs plus concernés par le projet parisien.