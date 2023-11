PSG ‍: Une pépite flambe au Brésil, Luis Campos passe à l’action

Du haut de ses 18 ans, Gabriel Moscardo affole l’Europe. Arsenal, Chelsea ou encore le Barça lorgnent sur la pépite brésilienne, qui a également tapé dans l’œil de Luis Campos pour renforcer le milieu de terrain du PSG.

A seulement 18 ans, Gabriel Moscardo est en train de s’imposer comme le joueur à suivre au Brésil. Milieu défensif évoluant aux Corinthians, le natif de Taubaté a déjà tapé dans l’œil d’un paquet de grands clubs en Europe. Ne serait-ce que lors des deux dernières semaines, Gabriel Moscardo a été cité dans le viseur de Chelsea, d’Arsenal ou encore du FC Barcelone. Et on peut déjà parier que la liste va s’allonger dans les mois à venir. La preuve, Fabrizio Romano affirme ce mardi que le Paris Saint-Germain a rejoint la liste des clubs qui vont tenter de recruter le milieu défensif d’1m85 dans les mois à venir.

🇧🇷 Paris Saint-Germain remain among clubs keen on signing Gabriel Moscardo. The race is open — including English clubs too.



No agreement done with Chelsea and it doesn’t look imminent with #CFC at this stage. pic.twitter.com/35FGUxYAtW