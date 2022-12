PSG : Une pépite du Mondial brille, Al-Khelaïfi le veut

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

La Coupe du monde est toujours l'occasion de découvrir des nouveaux talents. Au Qatar, l'une des pépites les plus convoitées au monde a confirmé son énorme potentiel durant la compétition et a tapé dans l'œil du PSG.

Cette saison, il y a un joueur anglais qui crève l'écran plus que les autres et il ne joue pas en Premier League. Il s'agit évidemment de Jude Bellingham. Le milieu de terrain est éblouissant avec le Borussia Dortmund mais également avec l'Angleterre dans cette Coupe du monde 2022. Auteur d'un but et de deux passes décisives depuis le début de la compétition, le jeune joueur de 19 ans impressionne tous les cadors européens grâce à sa maturité et sa capacité à dicter le jeu des Three Lions. Lors du huitième de finale contre le Sénégal, l'ancien joueur de Birmingham City a été une nouvelle fois prépondérant dans le succès de l'Angleterre. Ses performances ont attiré les convoitises de plusieurs grandes écuries en Europe. Notamment le PSG et Nasser Al-Khelaïfi.

Nasser Al-Khelaïfi sous le charme de Bellingham

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jude Bellingham (@judebellingham)

Contacté par Sky Sports, Nasser Al-Khelaïfi a été particulièrement élogieux envers le milieu de terrain. « L'Angleterre est chanceuse de l'avoir. C'est un joueur incroyable, quel joueur » a déclaré le président du PSG concernant Jude Bellingham. Évalué à 100 millions d'euros selon le site Transfermarkt, le natif de Stourbridge est l'un des joueurs les plus chers au monde. Si l'Angleterre va encore plus loin dans ce Mondial, la valeur du jeune talent pourrait encore plus grimper. Après cette Coupe du monde au Moyen-Orient, le Borussia Dortmund va probablement recevoir plusieurs offres pour le métronome anglais. Le PSG n'est cependant pas le seul club à être intéressé par Bellingham puisque Liverpool, Manchester City et le Real Madrid sont également prêts à casser leur tirelire pour s'offrir les services de l'international anglais (21 sélections).