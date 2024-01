PSG ‍: Une offre tombe pour Mbappé, le Real en sueur

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Partira, partira pas ? Le PSG se trouve de nouveau plongé dans un feuilleton Kylian Mbappé. Le crack de 25 ans devrait prochainement donner sa réponse.

Le PSG espère pouvoir être fixé rapidement concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Un départ ou une prolongation n'aurait pas dû tout la même résonance pour la suite du projet francilien. Si Kylian Mbappé ne veut pas trop perturber son équipe avec son avenir, le fait est qu'il peut s'engager où bon lui semble. Le Real Madrid rode bien évidemment autour du joueur de 25 ans. En Espagne, il se dit que les Merengue veulent une réponse à la mi-janvier de la part du clan Mbappé. Car si l'on en croit The Athletic, l'offre du Real Madrid est déjà tombée.

Mbappé, le Real n'est plus sûr

En effet, le média affirme que Florentino Pérez and co ont fait le nécessaire pour convaincre Mbappé de signer libre de tout contrat. Mais pas à n'importe quelles conditions. « Le Real Madrid a déjà fait une offre a Mbappé, maintenant à lui de décider ! Le contrat proposé est inférieure à celui de 2022. Le Real Madrid veut une décision rapide, mais son entourage veut du temps Au Real, il y a beaucoup de doutes sur ce qu'il choisira », indique notamment The Athletic, qui fait régner encore plus le flou sur l'avenir de Kylian Mbappé. Il faut dire que, si Florentino Pérez veut jouer au plus malin en effectuant une offre au rabais pour ne pas perdre la face après les évènements de 2022, le président de la Maison Blanche prend tout de même de gros risque, notamment celui de fâcher le clan Mbappé. L'attaquant du PSG s'attend probablement à ne pas avoir le même contrat au Real qu'au Paris, mais probablement pas à recevoir une offre revue à la baisse par rapport à il y a deux ans.

A noter que Liverpool est aussi une piste crédible pour accueillir l'ancien joueur de Monaco si l'on en croit les informations du Parisien. A l'approche des choses sérieuses avec le PSG et d'un Euro 2024 avec l'équipe de France, voilà de nouveau les regards braqués sur Kylian Mbappé. Une chose de plus à gérer pour Luis Enrique, qui n'aura pas le droit à l'erreur en cette seconde partie de saison. Idem pour Mbappé, alors que le joueur vise clairement le Ballon d'Or à la fin de l'année civile.