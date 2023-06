PSG ‍: Une finale Chelsea-Al-Hilal pour Neymar ‍!

Dans : PSG.

Envisagé l'été dernier, le départ de Neymar du Paris Saint-Germain ne semble plus impossible. Il faut désormais que la star brésilienne décide de quoi il veut faire son avenir, mais deux clubs sont là.

Actuellement aux Etats-Unis, où il a assisté vendredi soir à un match des NBA Finals, Neymar a bien compris que son avenir parisien n’était pas assuré. Et si l’an dernier, la volonté du PSG de mettre le Brésilien à l’écart s’était heurtée à la réalité du mercato, à savoir que personne ne pouvait s’aligner financièrement, en 2023 les choses ont évolué dans le bon sens. Après la manifestation de quelques Ultras parisiens devant son domicile, Neymar a également réfléchi sur son avenir, car dans un premier temps, il était déterminé à aller jusqu’au bout de son contrat en 2027. Désormais prêt à écouter les offres relayées par le Paris Sain-Germain, le clan Neymar en a deux très sérieuses à l’entame du mercato estival.

Neymar a enfin de vraies offres

Dimanche, plusieurs médias confirmaient que faute d’avoir recruté Lionel Messi, le club saoudien d’Al-Hilal voulait tout miser sur Neymar afin d’en faire sa tête de gondole. CBS Sport précisait même qu’une délégation d’Arabie Saoudite était actuellement à Paris pour en savoir plus sur les intentions du PSG et de Neymar lors de cet été. Compte tenu de ses moyens financiers presque sans limite, Al-Hilal est capable de faire une grosse proposition à Nasser Al-Khelaifi, mais cela n’ira pas au-delà des 75 millions d’euros. Compte tenu du salaire du joueur brésilien, plus de 32 millions d’euros par, le vendre à ce prix serait finalement une bonne chose. D’autant plus qu’elle permettrait de répondre à une des exigences explicites de Kylian Mbappé. Mais le club saoudien n’est pas le seul en lice, précise le site anglais Football London.

Le média spécialisé prévient que dans le dossier Neymar, Chelsea est toujours en course. En février dernier, Le Parisien avait dévoilé une rencontre organisée à Paris entre Nasser Al-Khelaifi et Todd Boehly, le propriétaire américain des Blues. Et Football London confirme que Neymar était bien au menu des deux hommes, le club de Premier League voulant se relancer après une saison désastreuse. Seul souci, Chelsea ne jouera pas la Ligue des champions, et l'ancien Barcelonais pourrait vouloir disputer encore une fois la C1. Cependant, Boehly est prêt à lui aussi faire un effort pour s'offrir Neymar et il ne manque pas d'arguments. Alors Chelsea ou Al-Hilal, le PSG sait que ce mercato 2023 pourrait être le bon pour vendre le joueur le plus cher de l'histoire du football. Paris avait en effet payé 222 millions d'euros pour le faire venir du Barça. Un tarif qui risque de rester longtemps au top des dingueries.