PSG : Un sponsor à 4 ME débarque d’Asie

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans sa politique de développement pour devenir une marque internationale et surtout un club qui n’est pas totalement dépendant des investissements de son propriétaire, le Paris Saint-Germain se développe énormément en Asie. Depuis sa présence à l’ICC à Singapour cet été, le club de la capitale négociait avec une société de paris sportifs spécialisée sur le continent asiatique.

Cela a porté ses fruits puisqu’un partenariat a été trouvé avec Lovebet, pour un contrat de deux ans rapportant quasiment 2 ME par saison au Paris saint-Germain. Une rentrée d’argent non négligeable, et qui confirme que la nouvelle équipe dirigeante spécialisée dans l’expansion de la marque PSG continue de travailler avec succès à cet objectif.