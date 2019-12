PSG : Un plan à deux bandes élaboré pour s’offrir Camavinga ?

Dans : PSG.

Dimanche après-midi, Eduardo Camavinga a éclaboussé le match OL-Rennes de sa classe, du haut de ses 17 ans. Assurément, le milieu défensif breton est promis à un grand avenir…

Bien évidemment, il est nécessaire de ne pas céder à l’enflammade avec un si jeune joueur. Mais au fil des matchs, Eduardo Camavinga s’impose comme l’un des tous meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste, et cela en dépit de son très jeune âge. Même pas encore majeur, l’international espoirs français figure déjà dans le viseur des plus gros clubs européens en raison de son niveau actuel excellent et de son potentiel extraordinaire.

Pour le journaliste de L’Equipe, Hervé Penot, il est tout simplement inenvisageable que le Paris Saint-Germain ne tente pas de recruter un tel joueur, Français de surcroît. Avec pourquoi pas dans l’idée de le recruter puis de le prêter un an à Rennes. « Pour le PSG, c’est simple. Il faut acheter Eduardo Camavinga et le prêter ensuite au Stade Rennais où il pourra poursuivre sa formation. Ne surtout pas rater cette pépite. Avoir une telle justesse dans ses choix à cet âge, c’est phénoménal. Le talent, d’autres en ont mais cette gestion, c’est rare aussi jeune » a souligné le journaliste, intimement persuadé que tout le monde y gagnerait avec un tel deal : Paris, Rennes, et Eduardo Camavinga. Reste à voir quel sera le tarif fixé par Olivier Létang pour sa pépite n°1…