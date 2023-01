PSG : Un pivot au mercato, les premiers noms dévoilés !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG recherche un joueur offensif et essaye de le faire en toute discrétion. Néanmoins, deux premières pistes de Luis Campos sont sorties, et elles ne font pas rêver les supporters parisiens.

Les supporters du Paris SG prient pour que ce soit des fausses pistes, mais Luis Campos cherche un joueur offensif pour compenser le départ de Pablo Sarabia, et le directeur sportif portugais se tourne clairement vers l’étranger. L’Equipe a confirmé que le transfert de l’Espagnol vers Wolverhampton serait bien compensé. Pas question de se payer un joueur à prix d’or alors que le PSG est suivi par le fair-play financier et a déjà beaucoup investi l’été dernier. Des pistes menant à Victor Osimhen, évalué à plus de 100 millions d’euros par Naples, ont été très rapidement abandonnées.

Faire un 9 avec du vieux

En revanche, au niveau offensif, l’idée de recruter un joueur capable de jouer en pointe et de servir de fameux pivot est toujours de mise. L’idée est de trouver un élément qui est en difficulté en son club, mais qui possède une telle expérience qu’il pourrait se relancer à Paris, et aider le club de la capitale à retrouver de l’allant, ce qui lui manque depuis la période post-Coupe du monde. Récupérer un joueur en prêt est une idée et dans cette optique, le nom de Pierre-Emerick Aubameyang est sorti. Depuis septembre 2020 et sa fameuse prolongation à Arsenal pour en faire l’un des joueurs les mieux payés de Premier League, le Gabonais a vu son niveau s’écrouler. Ecarté par Mikel Arteta pour raisons disciplinaires, il a résilié son contrat avec les Gunners pour rejoindre le FC Barcelone, où il n’a pas convaincu. Revenu à Londres mais du côté de Chelsea, l’ancien stéphanois est totalement transparent et le Daily Mail assure que les Blues ne seront pas contre un départ, peu importe la forme, au coeur de leur mercato très ambitieux. De quoi éveiller la curiosité du PSG.

En Espagne, le nom d’Alvaro Morata a aussi été évoqué comme un renfort possible, sachant que l’ancien du Real Madrid a beaucoup de mal à s’imposer du côté de l’Atlético. Des options chez les trentenaires qui ne font clairement pas rêver les fans du Paris SG, mais démontrent que Luis Campos cherche avant tout à faire un coup sans grosse prise de risque financière en dehors du salaire. Néanmoins, le directeur sportif parisien l’a déjà montré par le passé, il aime laisser les fausses pistes pour surprendre, et cela pourrait être bien le cas avec ce recrutement. La preuve, alors qu’il n’y a pas d’informations sur des avancées concrètes, L’Equipe affirme que ce recrutement pourrait être finalisé dans les prochains jours, signe que Luis Campos avance en sous-marin dans ce dossier.