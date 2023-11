PSG ‍: Un mercato de feu cet hiver, le Qatar change d’avis

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Il y a encore quelques semaines, le PSG ne s’interdisait pas de recruter un ou deux joueurs pour compléter son effectif lors du mercato hivernal. Mais le club parisien a changé d’avis et ne compte plus investir en janvier.

Luis Enrique ne devrait pas avoir de nouveaux joueurs au Paris Saint-Germain durant le mercato hivernal. Il y a quelques semaines, un ou deux renforts étaient pourtant envisagés par le club de la capitale au poste de latéral gauche et au milieu de terrain. La blessure longue durée de Nuno Mendes handicape le PSG et un recrutement à ce poste était souhaité, tout comme au milieu de terrain où le champion de France est un peu juste sur le plan quantitatif. A en croire les informations livrées en ce début de semaine par L’Equipe, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont finalement changé d’avis.

En effet, ils n’estiment plus nécessaire d’investir au mercato hivernal, dans une période où les bonnes affaires sont rares et où les prix sont souvent gonflés pour des joueurs rarement au niveau espéré. Au poste de latéral gauche, Luis Enrique est satisfait de Lucas Hernandez mais également de Nordi Mukiele, dont la polyvalence et les qualités sont appréciées. Le retour de Presnel Kimpembe va également offrir une solution de plus en défense centrale et va permettre à Luis Enrique de maintenir une concurrence entre Mukiele et Hernandez à gauche.

Le PSG ne compte plus recruter en janvier

Aucun recrutement n’est donc prévu à ce poste. Au milieu de terrain aussi, un renfort a été envisagé et encore plus depuis la blessure de Warren Zaïre-Emery avec l’Equipe de France. Mais les prestations de Fabian Ruiz ont scotché tout le monde et le retour du prodige de 17 ans étant prévu pour le début de l’année 2024, aucun joueur ne devrait finalement arriver. Deux décisions validées par Luis Enrique, désireux de ne pas chambouler un groupe qui marche bien pour le moment et dans lequel les remplaçants parviennent à tirer leur épingle du jeu quand leur chance arrive. Une décision qui va permettre au PSG d’économiser au mois de janvier pour mieux investir sur les profils désirés par Luis Enrique lors du prochain mercato estival.