PSG : Un jour on va se qualifier promet Rabiot

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Adrien Rabiot, milieu de terrain du PSG, après l’élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions, et l’importance de la défaite lors de l’aller : « C'est sur le premier match qu'on a des regrets. Là, on a maitrisé la première mi-temps, il nous a manqué ce but. À 10 contre 11, c'était impossible. On est tous déçus, ceux qui ont joué, ceux qui n'ont pas joué. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu. On va discuter dans le vestiaire. Ça passera un jour ou l'autre. Les supporters ont été super ce soir. Ils sont aussi déçus que nous. On s'excuse auprès d'eux ».