PSG : Un inquiétant dossier pour une pépite parisienne au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Parmi les grands dossiers du PSG depuis l'arrivée d'Antero Henrique, il n’y a pas que le recrutement des grandes stars mondiales.

Le club de la capitale rêve de former jusqu’au plus haut niveau des joueurs issus de son sérail. Une mission très délicate à accomplir, car de nombreux jeunes peinent à voir des débouchés jusque dans l’équipe première, et choisissent de changer d’air avant de signer professionnel. Un danger qui guette encore une fois le club de la capitale avec Claudio Gomes.

Ce milieu de terrain défensif de 17 ans possède un contrat aspirant, et n’a toujours pas franchi le cap de signer pro avec le PSG. Une situation dont Manchester City devrait profiter annonce France Football, pour qui le club anglais est tout proche de rafler la mise avec le natif d’Argenteuil. Voilà qui représenterait une bien mauvaise nouvelle pour le club parisien, qui ne récupérait qu’une simple indemnité de formation pour un joueur qui fait partie des grandes promesses, et qui s’est vu proposer ce fameux contrat professionnel, mais n’y a toujours pas répondu favorablement.