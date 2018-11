PSG : Un incroyable miracle à Paris avec ce bug à 25ME !

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

On l'a presque oublié tellement sa présence au Paris Saint-Germain est fantomatique, mais Jesé est toujours dans l'effectif de Thomas Tuchel, l'attaquant espagnol arrivé du Real Madrid en 2016 pour 25ME ayant signé jusqu'en 2021 avec le club de la capitale. Et compte tenu de son salaire, 300.000 euros par mois, le PSG n'a pas trouvé d'équipe où refourguer l'attaquant, même si cela a failli se faire dans les ultimes heures du mercato avec Nantes. Jesé, plus en vedette pour ses clips musicaux que son football, semblait donc promis à une saison à l'écart avant de retenter sa chance l'été prochain lors du marché des transferts.

Mais voilà, ce samedi, Marca affirme que la situation de l'ancien joueur du Real Madrid a très fortement évolué. En effet, avec l'aide du Paris Saint-Germain, Jesé a décidé de remettre le football au coeur de ses préoccupations, travaillant notamment quotidiennement avec un préparateur qui gère l'ensemble du travail et des efforts à faire pour le joueur. Et le quotidien sportif espagnol affirme même que Thomas Tuchel aurait salué les efforts de Jesé devant ses coéquipiers du Paris SG. Cependant, l'entraîneur allemand du PSG ne semble pas avoir l'intention d'intégrer Jesé dans sa rotation offensive, mais ce retour en forme de l'Espagnol va surtout permettre à Paris de mieux pouvoir le vendre et cela dès le mercato d'hiver. Si le Paris Saint-Germain y parvenait, nul doute qu'il s'agirait d'un bel exploit.