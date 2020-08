PSG : Un incroyable coup double du Benfica à Paris ?

Dans : PSG.

Ces derniers temps, quelques monuments du PSG ont vidé ou vont vider leur casier au Camp des Loges.

Après Zlatan Ibrahimovic, c’est Edinson Cavani qui a quitté le Paris Saint-Germain, et il va être imité très rapidement par Thiago Silva. Impossible pour le moment de savoir la destination de l’Uruguayen, qui continue de s’entrainer chez lui pendant que son entourage négocie avec un club européen. Le nom du Benfica Lisbonne revient toutefois avec insistance, même si la formation portugaise va avoir beaucoup de mal à s’aligner sur les demandes salariales d’El Matador. Cela n’empêche pas les Aigles de viser très haut, dans la foulée du retour de leur entraîneur légendaire Jorge Jesus. Le club de la capitale portugaise envisage ainsi de redorer son blason en recrutant Cavani, sans s’interdire de rêver pour un autre joueur parisien. A 32 ans, Angel Di Maria n’a, malgré les annonces, toujours pas prolongé son contrat au PSG.

Il sera donc libre dans un an, et selon Don Balon, le club portugais rêve de se payer les services d’El Fideo. Financièrement, l’opération semble impossible dès cet été, sur le plan du transfert comme du salaire. Mais en 2021, quand il sera libre, l’Argentin pourrait bien craquer pour un club qu’il connait bien. En effet, Angel Di Maria s’est révélé en Europe sous le maillot du Benfica, ce qui lui a permis d’être recruté par le Real Madrid. Un retour à Lisbonne pour y terminer sa carrière européenne aurait du sens, surtout si Cavani lui montre le chemin. De quoi envoyer du rêve aux supporters benfiquistes, même si encore une fois, la réalité économique pourrait faire mal. En tout cas, le projet est lancé, et nul que le Benfica, qui rêve de récupérer le titre de champion du Portugal des mains du FC Porto, serait déjà ravi de compter un ancien parisien dans ses rangs avec Edinson Cavani.