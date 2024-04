PSG ‍: Un gros départ bientôt officialisé

Dans : PSG.

Malgré des débuts plutôt neutres sous le maillot de l’Eintracht Francfort, Hugo Ekitike devrait bel et bien rester en Allemagne la saison prochaine. Une vraie bonne nouvelle pour le PSG, qui va donc réaliser un gros transfert inattendu.

Entre Hugo Ekitiké et le club de la capitale française, l’histoire semble une bonne fois pour toutes terminée. Recruté dans le cadre d’un transfert de près de 30 millions d’euros du côté de Reims en 2022, l’attaquant n’a jamais réussi à trouver sa place dans l’effectif du PSG. Tout proche de rejoindre l’Eintracht Francfort l’été dernier, le joueur de 21 ans pensait encore s’imposer à Paris ou rejoindre un club de Premier League en début de saison. Mais après une fin d’année 2023 vierge, avec seulement 8 minutes de temps de jeu en L1 sous les ordres de Luis Enrique, Ekitiké a finalement décidé de rejoindre Francfort en janvier dernier. Remplaçant de Randal Kolo Muani, qui a pris sa place au PSG, le Français a retrouvé du temps de jeu en Bundesliga. En 11 matchs toutes compétitions confondues (365 minutes), Ekitiké n’a délivré qu’une seule passe décisive sans encore trouver le chemin des filets. Il faut dire qu’il paye pour l’instant son manque de rythme après plusieurs mois à la cave.

Paris va récupérer 16,5 millions d’euros pour Ekitike

Malgré cela, Francfort continue de croire en lui, et d’après les informations de L’Equipe, le club allemand a même décidé de lever l’option d’achat inscrite dans son prêt. Au cours des prochaines semaines, le PSG va donc recevoir un joli chèque global de 16,5 millions d’euros, qui sera versé en trois échéances en plus des 3,5 ME du prêt payant. Cet argent servira à renflouer encore un peu plus les caisses du PSG. En tout cas, ce transfert a de quoi étonner du côté de Paris, où les supporters se demandent pourquoi Francfort insiste autant avec Ekitiké. Pourtant, la donne est simple, Dino Toppmöller, l’entraîneur qui l’a fait venir l’hiver dernier, compte sur lui pour la saison prochaine. « Les responsables de Francfort sont convaincus que l’attaquant rendra une copie bien plus propre, une fois la préparation estivale effectuée entièrement avec le groupe », peut-on lire sur le site du quotidien sportif français. Une belle marque de confiance qu’Ekitiké n’a jamais reçu et ne recevra donc jamais au PSG…