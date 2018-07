PSG : Un coup de théâtre pour l'avenir de Cavani

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Voilà désormais cinq ans qu’Edinson Cavani fait le bonheur du PSG et de ses supporters.

L’attaquant uruguayen, qui a eu au départ beaucoup de mal à se défaire de la concurrence de Zlatan Ibrahimovic, explose tous les records depuis que le Suédois est parti. Avec son solide contrat et son copieux salaire, il sera très difficile d’aller le chercher sur le marché des transferts. Surtout que le PSG n’a jamais affiché le désir de le vendre. Néanmoins, pour contrer la Juventus qui a frappé fort en recrutant Cristiano Ronaldo, Naples le courtise et rêve de le faire signer. Mais la presse italienne ne se fait pas trop d’illusions, selon le journaliste Alfredo Pedulla, qui s’est confié à la radio CRC, c’est même un scénario bien différent qui se dessine.

« On ne peut rien exclure mais cela ne me paraît pas possible. Mais avec sa bonne Coupe du monde, ses records au PSG, il y a plus de chances qu’il négocie un nouveau contrat avec un salaire amélioré à Paris », a expliqué le journaliste italien, qui n’ignore pas que l’Uruguayen a déjà prolongé son contrat au PSG jusqu’en juin 2020, et cela avait été signé il y a à peine plus d’un an, en avril 2017.