PSG ‍: Un contrat pour blesser Mbappé, il accuse ‍!

Par Guillaume Conte

Le PSG a besoin de Kylian Mbappé s'il veut avancer en Ligue des Champions. Et pourtant, le traitement que lui a réservé Brest ce mercredi pose clairement question.

PSG-Brest est-il en train de devenir une nouvelle rivalité du championnat de France ? Si cela reste avant tout une pâtisserie, cette affiche a tenu ses promesses cette saison. A trois reprises, les deux équipes se sont affrontées, avec deux victoires pour Paris et un nul. Mais c’est surtout l’intensité mise côté brestois, ainsi qu’une belle qualité de jeu, qui a permis de voir ces trois belles rencontres. A l’aller à Francis-Le-Blé, cela n’avait pas été loin de dégoupiller, avec les insultes contre Achraf Hakimi, et la réaction provocante de Kylian Mbappé après son but marqué sur pénalty dans les dernières minutes. Au retour au Parc des Princes, cela avait aussi été chaud avec notamment une prise de bec prononcée entre Mbappé et Lala, où les deux joueurs avaient été proches d’en venir aux mains.

Une envie : faire mal à Mbappé

Et ce mercredi, pour la troisième confrontation en Coupe de France, Kylian Mbappé a été clairement ciblé par plusieurs fautes grossières, en deuxième période. Dur sur l’homme mais peu habitué à ce genre de geste, Lilian Brassier a dégoupillé en tentant clairement de découper l’attaquant du PSG, récoltant finalement un carton rouge plus que mérité, même s’il lui a fallu deux cartons jaunes pour sortir du terrain. Des actes dangereux qui ont fait réagir dans les rangs parisiens. C’est le cas du compte insider PSGInside-Actus, bien informés sur le club de la capitale, et qui est sorti de ses gonds en revoyant la dernière faute du défenseur brestois. « Ce n'était pas la première fois dans ce match. Il n'avait qu'une envie ... Faire mal à Mbappe. Pourtant pour avoir vu des matchs de Brest, Brassier n'est pas un mauvais joueur », a pesté le compte pro-parisien, qui n’est pas le seul à dénoncer les grosses fautes des joueurs d’Eric Roy sur Kylian Mbappé pendant ce temps. De là même à soupçonner de vouloir blesser l'international français à un moment crucial de la saison. Et à dénoncer également la passivité de l’arbitre, qui a eu beaucoup de mal à réagir malgré la multiplication des fautes de plus en plus grossières, et n’a pas réalisé sa mission en protégeant les joueurs.

Soutien à Lilian Brassier qui reçoit une vague de haine pour avoir fait tomber la starlette Mbappé. https://t.co/DlEs1ELp6f — Team Brestois 29 ❤️🤍 (@TeamBrestois_29) February 7, 2024

Le PSG espère désormais que Kylian Mbappé se ressentira juste du coup reçu et n’aura pas de séquelles plus importantes alors que les matchs couperets arrivent. De son côté, Lilian Brassier a tenu à désamorcer la bombe et assure ne pas avoir eu de mauvaises intentions. « Je m’en veux. J’espère pour lui qu’il n’y a rien de grave. Cela fait partie du foot. J’ai voulu intervenir directement balle au pied, malheureusement j’ai raté », a livré le défenseur central du SB29.