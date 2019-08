PSG : Un cadeau empoisonné pour Leonardo au Parc des Princes

Dans : PSG, Ligue 1.

Dimanche soir, Leonardo va retrouver le Parc des Princes à l'occasion du match entre le Paris Saint-Germain et Nîmes. Pour le directeur sportif du PSG c'est un retour aux sources près de six ans après un incident qui avait abouti au départ du Brésilien. En effet, le 5 mai 2013, après le match PSG-Valenciennes, Leonardo avait bousculé Alexandre Castro dans les couloirs du stade parisien, ce qui lui avait valu une suspension de 9 mois, puis de 14 mois. Depuis, le temps a passé et les choses se sont arrangées, Leonardo obtenant même de la FFF qu'elle verse 20.000 euros aux Restos du Coeur en échange de la fin de toutes les actions en justice qu'il avait lancées.

Hasard ou pas, même s'il semble difficile de croire qu'il s'agit d'une coïncidence, Alexandre Castro a été désigné par la Fédération Française de Football pour être arbitre assistant vidéo lors du premier match du Paris Saint-Germain au Parc des Princes cette saison. Leonardo pourrait donc croiser la route de son arbitre français préféré dimanche soir, à moins que ce dernier reste tranquillement dans le camion où il sera chargé de surveiller le déroulement du match PSG-Nîmes. Selon Le Parisien, cette désignation est tout sauf une provocation, Alexandre Castro officiant souvent dans ce rôle lors des matches à Paris.