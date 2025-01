PSG ‍: Un braquage à 25 millions en plein mercato

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Obligé de vendre deux des joueurs mis de côté par Luis Enrique, le PSG cherche à réalise une très belle opération financière avec Marco Asensio.

Déjà très embêté pour envoyer Randal Kolo-Muani à la Juventus en raison d’une overdose de prêts de joueurs à l’étranger, le PSG doit changer de stratégie pour se défaire de Milan Skriniar et Marco Asensio. Des prêts seront compliqués à envisager, car il faut encore rappeler ou signer d’autres deals avec les clubs qui ont récupéré les joueurs du PSG en début de saison, ce qui n’est jamais évident. Résultat, Luis Campos a changé son discours concernant le Slovaque et l’Espagnol, qui sont invités à se trouver un point de chute de manière définitive. C’est forcément plus complexe, mais ce n’est pas une si mauvaise chose puisque cela oblige Paris à se séparer de joueurs dont Luis Enrique ne se sert que très peu, et ce de manière définitive. Peu importe les accords trouvés dans les prochains jours, les départs seront donc sous la forme de transfert sec.

Du beau monde sur Asensio

Et il y a un dossier qui en prend de plus en plus la direction, c’est celui qui concerne Marco Asensio. L’attaquant espagnol n’a jamais trouvé ses marques, lui qui était un joueur de complément offensif au Real Madrid, et espérait s’imposer comme titulaire au PSG. Son profil de joueur pas encore trentenaire (29 ans) mais très expérimenté, a en tout cas tapé dans l’oeil de nombreux clubs à moins d’une semaine de la fin du mercato.

Wolverhampton, Crystal Palace, Chelsea, Newcastle et Aston Villa se sont renseignés sur lui, avec une avance pour le club de Birmingham, dirigé par Unai Emery. Mais en dehors d’Angleterre, Leverkusen, Galatasaray et des formations saoudiennes sont également candidates, souligne le compte PSGInside Actus. Le club de la capitale espère en récupérer une somme entre 15 et 25 millions d’euros. Plus que correct pour un joueur arrivé libre en juillet 2023 et qui possède un contrat valable encore un an et demi. Une vente un peu forcée, mais qui ne déplairait clairement pas à Luis Enrique et au département comptable du PSG.