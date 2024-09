PSG ‍: Un an après, le génie de Luis Campos est reconnu

Dans : PSG.

Il y a un an, le PSG n’a pas hésité à envoyer 50 ME pour recruter Bradley Barcola en provenance de l’OL. A l’époque, ce tarif avait été jugé très élevé, mais le club parisien n’avait pas vraiment le choix.

La saison dernière a été celle de l’explosion pour Bradley Barcola sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Homme fort de Luis Enrique, l’ancien attaquant de l’OL a réalisé une superbe saison et a été récompensé en faisant partie de la liste de Didier Deschamps pour l’Euro 2024. Son transfert quelques mois plus tôt pour 50 ME avait pourtant interloqué. En effet, beaucoup d’observateurs et de supporters estimaient à l’époque que le Paris SG avait surpayé un jeune joueur encore inexpérimenté qui n’avait pas beaucoup joué en Ligue 1, cela sous la pression d'un Luis Campos persuadé que c'était le coup de l'été à faire.

Néanmoins, le coordinateur sportif était sûr de son choix, persuadé que le joueur avait un potentiel exceptionnel, ce qu’il n’a pas mis longtemps à confirmer. En ce début de saison, le journaliste Robin Bairner du média britannique Football Transfer apporte quelques précisions au sujet du transfert de Bradley Barcola au PSG. Il dévoile notamment que l’an passé, Chelsea était à fond sur le dossier et que le club de la capitale française n’avait pas eu le choix de s’aligner sur l’offre des Blues pour rafler la mise, ce qui explique ce montant très élevé.

Chelsea menaçait le PSG pour Barcola

« Six mois après que Mudryk ait rejoint Chelsea, les Blues se sont intéressés à un autre ailier gauche : Bradley Barcola, qui était alors à Lyon. Mais dans ce dossier, le club londonien a été devancé par le PSG. Barcola a eu des difficultés au départ à Paris, mais désormais, on peut dire que c’était une bonne affaire de le recruter pour seulement 50 ME. Il a notamment brillé lors de la deuxième moitié de la saison dernière » a fait savoir le journaliste britannique, indiquant par ailleurs que Chelsea avait également fait de gros efforts pour boucler le transfert de Bradley Barcola. Mais dans ce dossier, c’est le Paris Saint-Germain qui s’est montré le plus convaincant et qui a raflé la mise. Et comme le dit notre confrère britannique, le PSG a finalement fait une superbe opération en dépensant seulement 50 ME pour un joueur de cette qualité, tant Bradley Barcola crève l’écran depuis plusieurs mois. Et ce n’est pas fini avec l’ailier gauche des Bleus, tant sa marge de progression semble immense.