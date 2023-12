PSG ‍: Ugarte vers Chelsea, Cavani l’en a dissuadé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Satisfait des performances de Manuel Ugarte, le Paris Saint-Germain peut remercier son ancien attaquant Edinson Cavani. El Matador a convaincu son compatriote uruguayen de choisir le club francilien alors que Chelsea semblait mieux parti pour obtenir sa signature cet été.

Longtemps privé d’un véritable milieu défensif, le Paris Saint-Germain a trouvé la perle rare cet été. Les 60 millions d’euros misés sur Manuel Ugarte ont d’abord suscité pas mal de critiques. Mais l’Uruguayen n’a pas tardé à mettre tout le monde d’accord. Une excellente pioche pour le club de la capitale qui peut remercier son ancien attaquant Edinson Cavani, décisif au moment où Chelsea semblait mieux placé sur ce dossier.

🔝📌 𝐌𝐲 𝐉𝐨𝐮𝐫𝐧𝐞𝐲 𝐭𝐨 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 | Manuel Ugarte



De Montevideo au Parc des Princes, vivez le #MyJourneyToParis de @manuugarte8 avec @qatarairways ! ❤️💙👇 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 7, 2023

« Si j’ai parlé avec des joueurs du PSG avant de venir ? J’en ai discuté avec Cavani en équipe nationale, a confié l’international uruguayen aux médias du PSG. Il m’a parlé de l’ambiance ici, de la passion des supporters. Je dis toujours que dès mon arrivée, j’ai vu à quel point Cavani était apprécié par les fans ici. Je suis à 100% convaincu que venir ici a été le meilleur choix. » Outre le discours du Matador, la présence d’anciennes connaissances a également joué.

« J’en connaissais certains, comme Nuno Mendes, avec qui j’avais joué au Sporting, ainsi que plusieurs joueurs portugais contre lesquels j’avais joué au Portugal, comme Vitinha et Ndour, a souligné Manuel Ugarte, loin d’être déçu de sa décision. Le PSG pour moi c’est quelque chose d’incroyable. Parfois j’ai du mal à croire que je suis ici, car avant de venir, je n’imaginais pas l’ampleur de ce club, sa renommée mondiale, ses supporters… Je profite énormément de cette expérience incroyable, tout en me concentrant sur l’accomplissement de nos objectifs. »

Ugarte perturbé par la ferveur au Parc

Il n’est pourtant pas toujours facile de rester concentré tant le public du Parc des Princes donne de la voix. « J’avoue que j’ai vraiment été impressionné, lors des matchs à domicile. Les supporters encouragent durant 90 minutes et parfois quand on joue on a envie de regarder les tribunes, mais il faut rester concentré sur le match. Comme je l’ai dit, l’affection que j’ai ressentie depuis mon arrivée est incroyable et je me sens chez moi », s’est réjoui Manuel Ugarte.