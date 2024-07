PSG ‍: Ugarte reste à Paris, Man Utd crie au scandale

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Manchester United rêve toujours de pouvoir signer Manuel Ugarte dans les prochains jours. Cependant, le PSG ne fera aucun cadeau aux Red Devils.

Le PSG cherche à améliorer son effectif mais aussi à vendre certains indésirables. Manuel Ugarte en fait désormais partie. Le milieu de terrain uruguayen est apprécié par les fans et sa direction mais ne colle pas aux principes de jeu de Luis Enrique. Une vente est donc espérée par le Paris Saint-Germain. Cependant, les champions de France ne veulent pas le brader, conscients de son talent et de son jeune âge. Manchester United est très intéressé par la possibilité de le recruter cet été. Selon la presse anglaise, les Red Devils ont trouvé récemment un accord total avec l'ancien du Sporting sur les bases d'un contrat. Problème, Manchester United et le PSG sont encore très loin d'avoir bouclé le deal.

Ugarte, Manchester United prêt à laisser tomber

D'après Team Talk, le club anglais a déjà proposé 60 millions d'euros pour racheter les années de contrat de Manuel Ugarte au PSG. Le club de la capitale se veut intransigeant et demande 70 millions d'euros minimum pour lâcher l'Uruguayen. Un prix jugé trop élevé par Jim Ratcliffe, qui est disposé à explorer d'autres options. Le boss d'Ineos veut recruter encore pas mal de joueurs et ne veut plus forcément perdre de temps avec les demandes du PSG. A moins d'une vente de Casemiro, qui permettait de mettre les deniers manquants pour récupérer Ugarte, difficile à l'heure actuelle d'imaginer le joueur rallier le nord de l'Angleterre cet été. Fabrizio Romano précise de son côté que le profil de Youssouf Fofana est désormais considéré par la cellule de recrutement de Manchester United. Si l'international français est annoncé proche de l'AC Milan, un prix autour des 40 millions d'euros sera suffisant pour faire craquer Monaco. Et ça change tout pour United.