PSG ‍: Ugarte fonce enfin à Manchester pour 50 ME

Par Guillaume Conte

Le PSG a enfin trouvé un accord définitif avec Manchester United pour le transfert de Manuel Ugarte.

Selon ESPN Uruguay, le milieu de terrain a été autorisé à s’envoler pour l’Angleterre, preuve que toutes les négociations sont enfin terminées. On se dirige vers un prêt avec option d’achat obligatoire, pour un montant estimé à 50 millions d’euros, soit tout proche de ce que le PSG avait payé pour le faire venir du Sporting Portugal il y a un an de cela. Car selon le journaliste Duncan Castles, Paris a réussi à négocier des bonus pouvant aller jusqu'à 10 millions d'euros et faire donc grimper l'addition à 60 ME.

Manuel Ugarte transfer fee agreed last night.

• Uruguay international due to take Manchester United medical today

• Understand Paris Saint-Germain will receive a transfer fee of €50m plus €10m of variableshttps://t.co/sguuI8rN5qhttps://t.co/4fvCn3owmT pic.twitter.com/TTkPSnA9Ta — Duncan Castles (@DuncanCastles) August 27, 2024

Avec les départs à venir de Carlos Soler pour la Premier League, et de Milan Skriniar pour l’Arabie Saoudite, le PSG est en train de dégraisser son effectif, même si Danilo Pereira est par exemple plus difficile à bouger.