PSG ‍: Ugarte est une arnaque, il se fait humilier jusqu’à Londres

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a frappé fort l'été dernier mercato, notamment en grillant Chelsea pour recruter Manuel Ugarte. Le passage au travers de l'Uruguayen à Milan a beaucoup inspiré les Londoniens.

Tout va très vite dans le football, et encore plus au PSG. En début de saison, Luis Enrique affichait son intention de renouveler totalement la manière de jouer du club de la capitale, avec notamment une possession élevée pour une maitrise totale des rencontres, et un jeu plus dominateur au milieu de terrain. Dans cette optique, les premiers pas de Manuel Ugarte, hargneux à la récupération et précis à la relance, ont rapidement conquis les observateurs qui ont béni Luis Campos d’avoir déniché cette recrue en or au Sporting Portugal. Sur sa lancée, l’Uruguayen s’est installé dans le 11 de départ de Luis Enrique.

Ugarte, Chelsea se félicite de l'avoir laissé au PSG

Mais ces dernières semaines, peut-être avec le contrecoup de son début de saison et les matchs internationaux en Amérique du Sud chaque mois, Manuel Ugarte a perdu de sa superbe. L’entraineur du PSG s’en est rendu compte en le mettant au repos à plusieurs reprises, contre Clermont, face à Strasbourg puis contre Brest, histoire de faire souffler un joueur qui est pourtant habitué à enchainer. Mauvaise gestion ou baisse de régime inévitable, toujours est-il qu’Ugarte a explosé en vol contre le Milan AC, se faisant manger par Loftus-Cheek tout en ratant de nombreux contrôles et transmissions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manuel Ugarte (@ugartemanu)

Si les supporters parisiens ne veulent bien évidemment pas enterrer un joueur qui a tout de même montré de belles choses en ce début de saison, cette performance a refroidi tout le monde, alors que le PSG devra se montrer fort au milieu de terrain s’il veut aller loin en Ligue des Champions. Et cette méforme a même réveillé les suiveurs de Chelsea, qui se rappellent que tout était bouclé pour la venue de Manuel Ugarte cet été, le montant de sa clause libératoire à 60 ME ayant été payé par Todd Boehly. Mais c’est vers le PSG qui a raflé la mise, agaçant le patron des Blues. Quelques semaines plus tard, le média local Football London s’amuse de la situation et souligne même que ne pas avoir recruté Ugarte est l’une des meilleures opérations de Chelsea sur le marché des transferts cet été. « Trois mois après ce revers sur le marché des transferts, on peut dire que Chelsea est meilleur sans lui », souligne Football London, pour qui le duo composé d’Enzo Fernandez et Moises Caicedo, deux joueurs à plus de 100 millions d’euros, est l’avenir des Blues. Mais attention, la saison est encore longue, et on ne peut pas dire non plus que Chelsea roule sur la Premier League ces derniers mois.